Teatro Verdi di Salerno: “La Fille du Régiment”, per la nuova Stagione Lirica 2019

“La figlia del reggimento” di Donizetti, inaugura la nuova Stagione Lirica, Sinfonica e di Balletto 2019 del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno.

Si riaprono i riflettori sul teatro Verdi di Salerno che, per l’inaugurazione della nuova Stagione Lirica, propone un titolo dell’Opera-Comique del prolifico autore italiano, Gaetano Donizetti.

Nell’ottobre del 1838, l’autore bergamasco approda a Parigi dove il suo Devereux non ha il successo che tutti si aspettavano, dopo la prova convincente della Lucia, celeberrimo lavoro di Donizetti che, dopo le successive repliche dell’Elisir, decide di scrivere una prima opera per Parigi, che va in scena l’11 febbraio 1840, ottenendo un incredibile successo grazie alle ben 44 repliche, prodotte nella capitale francese.

Strutturata in tre atti, l’opera venne scritta su libretto di Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges e Jean-Francois-Alfred Bayard, e fu ambientata in un contesto militaresco, così come recita il titolo, divenendo uno dei titoli più popolari tra le numerose opere di Donizetti.

Ancora una volta il Teatro Verdi di Salerno propone una grande opera, per una stagione che si preannuncia densa di interessanti proposte musicali, confermando la sua spiccata e preziosa attenzione per il grande repertorio lirico-sinfonico, dopo i grandi e soddisfacenti successi delle precedenti edizioni, grazie anche alla direzione artistica del bizzarro e superlativo Daniel Oren.

Per questa inaugurazione, l’opera di Donizetti viene proposta in un originale allestimento firmato da Riccardo Canessa che ha curato anche la “coreografia” della sinfonia scegliendo i paesaggi della baia di Salerno come location.

La direzione è stata affidata ad Antonello Allemandi, mentre il cast dei cantanti di alto livello, propone tra gli interpreti principali Gilda Fiume (Marie), Shalva Mukeria (Tonio), Filippo Morace (Sulpice) , Claudia Marchi (marchesa), Claudio Levantino (Hortensius).

Date e orari spettacoli

Venerdì 12 aprile ore 21.00 TURNO

Domenica 14 aprile ore 18.00 TURNO C

Martedì 16 aprile ore 19.00 TURNO B

LA FILLE DU RÉGIMENT