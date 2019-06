‘Soldi Gratis’, il primo manuale finanziario scritto da Vincenzo Imperatore

“Soldi Gratis”, l’unico manuale che aumenta le conoscenze finanziarie, suggerisce come gestire i risparmi, le operazioni bancarie e come funzionano i mercati.

“Soldi gratis” è il nuovo libro di Vincenzo Imperatore (edizione Sperlling e Kupfer). E’ un manuale scritto in maniera semplice e comprensibile che può aiutare non solo i manager finanziari ma tutti coloro che hanno bisogno di consigli utili per investire i propri risparmi, accendere un mutuo e soprattutto individuare il consulente di cui fidarsi per evitare brutte sorprese.

“Con questo libro ho pensato che dopo la fase destruens e di denuncia occorreva ripartire da zero. – dichiara Vincenzo Imperatore. – Perché siamo all’anno zero in termini di educazione finanziaria.

E c’è un gap di conoscenze che non è possibile recuperare in pochi anni. Se su una determinata materia siamo in ritardo non possiamo cimentarci a capofitto sui concetti più complessi di essa perché potremmo non cavarne niente.

Se vogliamo avvicinarci a qualcosa dobbiamo partire dal semplice. Non abbiamo più alibi e siamo corresponsabili se non reagiamo per iniziare un percorso di consapevolezza. – conclude l’autore. ‘Soldi Gratis’ è il libro zero della finanza”.

Vincenzo Imperatore è consulente di direzione e autore di saggi: laureato in Economia e commercio e un master in Business Administration, è stato per ventidue anni manager di importanti banche.

Con Chiarelettere ha pubblicato Io so e ho le prove, Io vi accuso, e Sacco bancario, saggi-inchiesta in cui sono svelati i segreti, le strategie e gli scandali avvenuti nel sistema bancario italiano.

Insieme con Darwin Pastorin ha pubblicato per Aliberti Compagnia Editoriale Juve-Napoli. Romanzo popolare.