Romito: la band napoletana selezionata per rappresentare la Campania alla XXXIII edizione della popolare rassegna dedicata agli artisti emergenti (la più longeva d’Italia). Domenica 17 novembre concerto all’Archivio Storico.

I Romito alla XXXIII Edizione di Sanremo Rock! Una notizia importante per il gruppo napoletano, selezionato insieme ad altre due band campane come rappresentante della Campania alla popolare rassegna rock nazionale, la più longeva iniziativa nostrana dedicata agli artisti emergenti, nata nel 1987.

E’ una grande soddisfazione per il quintetto della SoundFly, che rappresenta in pieno la nuova ondata di musica napoletana apprezzata anche a livello nazionale , come dimostrato dal recente concerto romano a ‘Na Cosetta. La finale di Sanremo Rock si terrà al Teatro Ariston nel mese di giugno 2020, prima le tre band campane dovranno affrontare un’ulteriore selezione regionale. Una buona occasione per vedere i Romito dal vivo sarà il concerto all’Archivio Storico (Via Scarlatti 30, Napoli, h. 22.00) domenica 17 novembre. La notizia di Sanremo Rock arriva al culmine di un anno significativo per il gruppo. I Romito hanno trascorso tutto il 2019 sui palchi per presentare il loro album d’esordio Majorana, uscito a gennaio. Poco dopo sono stati ospiti nella rubrica del TGR Campania “Music & The City” negli Studi RAI di Napoli, in seguito sono stati selezionati per le Audizioni di Musicultura 2019.

Sono stati ospiti del format internazionale Sofar Sounds in una delle date Napoletane, sono stati tra i protagonisti del Primo Maggio di Napoli, condividendo il palco con il meglio della scena partenopea e con gruppi come i Modena City Ramblers, Ensi e tanti altri.

Sanremo Rock & Trend Festival è il più longevo contest nazionale per artisti emergenti, uno dei concorsi musicali più importanti in Italia. Nato nel 1987 come “costola” del più famoso Festival della Canzone italiana, Sanremo Rock ha portato al successo moltissimi big come Litfiba, Ligabue, Tazenda, Bluvertigo, Denovo, Avion Travel. Sul suo palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston, Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi.

Dal 2018 la finalissima di Sanremo Rock è definitivamente approdata al Teatro Ariston. Qui giungono ogni anno i migliori rocker da tutte le regioni italiane, selezionati nel corso di 10 mesi attraverso un live tour che tocca i principali live club nazionali.

ROMITO: i componenti della band