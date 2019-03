Anime Bianche: dopo aver presentato il videoclip realizzato con la CGIL alla Camera, il cantautore napoletano suonerà domani, venerdì 15 marzo, per la manifestazione nazionale degli edili.

L’impegno sociale in musica di Nando Misuraca continua senza sosta e sbarca a Roma, direzione Piazza del Popolo. E’ nella storica piazza romana ai piedi del colle Pincio che venerdì mattina si svolgerà la manifestazione nazionale degli edili ed è lì che il cantautore, accompagnato dalla sua band, porterà il suo progetto Anime Bianche, recentemente presentato alla Camera dei Deputati, e co-prodotto con CGIL Fillea.

Nando Misuraca, cantautore, giornalista e produttore discografico di 38 anni è figlio di Bruno Misuraca, un geometra deceduto sul lavoro il 5 maggio del 1999 all’età di 53 anni nel crollo di un cortile a Napoli. Il musicista napoletano parla dell’importanza di essere presente nella manifestazione del 15 marzo a Roma: “Essere al fianco degli operai è fondamentale per me, ringrazio CGIL per avermi dato questa possibilità. Mio padre era un edile e dalla sua morte in Italia non è cambiato niente. Lo Stato è assente su questa tematica e siamo in piena emergenza. Ad oggi l’Osservatorio sulle morti bianche di Bologna conta 129 decessi sui luoghi di lavoro”.

Poi continua così: “La canzone è un omaggio a mio padre Bruno ma vuole idealmente dare voce a tutti i caduti sul lavoro ed alle loro famiglie. La prevenzione degli incidenti è un tema da affrontare seriamente con misure drastiche. Per le ditte – continua Misuraca- prevenire costa troppo e se possono soprassiedono”. L’artista auspica una legge che possa regolamentare il problema: “Deve essere introdotto il reato di Omicidio Sul lavoro, con lo Stato parte civile al fianco dei cittadini, che darebbe ai superstiti un’assistenza simile a quella che viene garantita ai familiari delle vittime di criminalità organizzata”.

Il videoclip della canzone, che ha superato le 100.000 visualizzazioni su Youtube, è stato realizzato dall’etichetta indipendente Suono Libero Music con il contributo della CGIL Fillea. La canzone “Anime bianche” segue il singolo “Mehari Verde”, dedicato al giornalista Giancarlo Siani e presentato al “Premio Elsa Morante” all’Auditorium Rai.

Il concerto di Roma sarà un viaggio attraverso le storie degli “Inconsapevoli eroi”, titolo dell’album di Misuraca in uscita in primavera, ma anche tante canzoni d’autore italiane, tutte legate a tematiche dell’impegno civile: “Porteremo a Roma la nostra voglia di raccontare la gente comune, lo faremo attraverso le mie canzoni ma anche brani di celebri Maestri del cantautorato italiano come De Andrè, De Gregori, Bertoli, Dalla e tanti altri che hanno scavato un solco importante nella storia culturale del nostro paese”.

Nando Misuraca (voce e chitarra acustica) sarà accompagnato da una band di quattro elementi così composta: Vincenzo Palumbo (chitarra elettrica), Antonio Di Costanzo (tastiera-synth), Enzo Cascella (basso), Vincenzo De Luca (Batteria).