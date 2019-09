Rogiosi Editore presenta ‘Abbecedario costumato’ il libro di Mario Avallone. Giovedì 26 settembre al Gran Caffè Gambrinus.

Giovedì 26 settembre, alle 18, il Gran Caffè Gambrinus ospita la presentazione del libro “Abbecedario costumato” (Rogiosi Editore), scritto da Mario Avallone. Con l’autore intervengono lo scrittore e giornalista Gianni Valentino e il Presidente della Fondazione Premio Napoli Domenico Ciruzzi.

IL LIBRO

«Non datemi consigli: so di sbagliare da me» sentenziava Pitigrilli. Più che un aforisma, sembra un adeguato epitaffio per un uomo sazio, che ha vissuto intensamente la propria vita. La costumanza manca ed è manchevole in un’epoca in cui sappiamo tutto prima e oramai quasi tutto è inutile.

Essere perbene serve ancora? A chi? Ne vale la pena!?

L’abbecedario va oltre i dubbi e le certezze, non dà consigli né ricette, elenca in maniera elementare l’idea-sogno di come sarebbe bello se tutti fossimo più gentili, più disponibili, più aperti e meno contro tutti; se tutti fossimo solo delle brave persone. Così, semplicemente!

L’Abbecedario costumato è un viaggio tra i significati di parole che potrebbero aiutarci a vivere meglio se le tenessimo maggiormente in conto, da affabilità a cosmopolitismo, da eleganza a gusto, da identità a lealtà. Un viaggio che si manifesta attraverso riflessioni brevi ed essenziali,

corredate da simpatiche emoticons.

L’AUTORE

Mario Avallone, classe 1959, è un cuoco. Ha scelto di cucinare per tutta la vita e qualche volta tenta di scrivere. Tra gli altri suoi lavori: Squisitezze (Storie in 32/Edizioni Dante&Descartes, 2000), e O.O. Onnivori Opportunisti – Trattatello di Fisiognomica Culinaria (ESA Edizioni Scientifiche Artistiche, 2013).