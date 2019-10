Ricomincio dai libri 2019: le associazioni RE-START e La Voce di tutti in fiera per il terzo anno consecutivo col laboratorio per bambini “Libro e merenda per tutti: oltre i DSA”.

Sta per partire la sesta edizione di Ricomincio dai Libri, la fiera del libro di Napoli in programma da venerdì 4 a domenica 6 ottobre presso la fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli (via Portacarrese a Montecalvario 69). Come già nel 2017 e nel 2018, tra le varie attività ci sarà anche il laboratorio per bambini da 6 a 10 anni Libro e merenda per tutti: oltre i DSA.

Proposto dalla rete associativa La voce di tutti-#ReStart, il laboratorio è stato ideato e progettato delle Dott.sse Angela Verrastro (homework tutor DSA) e Filomena Compierchio (logopedista) dell’associazione #ReStart ed è in calendario per sabato 5 ottobre dalle 10 alle 11 all’interno della “Sala Rachelina”. Il progetto (ormai collaudato) segue l’idea pedagogica per cui il desiderio di leggere dev’essere considerato un’acquisizione, non un fatto naturale. L’obiettivo è dunque quello di superare un approccio passivo alla lettura, ancor più accentuato nei bambini con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), guardando a tutti quegli aspetti che possono favorire la creatività (necessaria per sviluppare sensazioni basilari come il ricordo e la memoria).

“Siamo alla terza edizione del laboratorio “Libro e merenda per tutti: oltre i DSA”. Quest’anno -dichiara Angela Verrastro, presidente e co-fondatrice di Re-Start insieme all’artista Francesco Ciotola- siamo totalmente in linea con il motto della fiera, #prendiamocicura. La nostra associazione si prende cura dei ragazzi con disturbi e difficoltà nell’apprendimento attraverso i libri e l’arte. Noi lavoriamo in primis sulla persona e sulla percezione che i ragazzi hanno della differenza rendendola peculiarità, particolarità e non più limite.

Con questo laboratorio noi vogliamo dire ad alta voce che c’è un libro per tutti e c’è una merenda per tutti, c’è un libro per il ragazzo dislessico così come c’è una merenda per un celiaco, le differenze sono ricchezze. Noi ci prendiamo cura dell'”Essere” potenziando le capacità di ognuno: questo avviene attraverso un’équipe variegata: un Tutor DSA BES, una Logopedista, un’Artista, un’Antropologa Culturale e una Psicologa. Ricordiamoci che: “La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande”. Il laboratorio seguirà diversi approcci: dall’educazione allo sguardo all’utilizzo di tecniche artistiche, dal recupero della fantasia alla costruzione creativa fino alle tecniche teatrali. E si dividerà in più momenti: dalla lettura di una storia scritta da un autore di racconti per l’infanzia si passerà ad attività creative (durante le quali i bambini rappresenteranno significati e valori simbolici appresi), per giungere infine al momento più atteso dai più piccoli: la merenda.