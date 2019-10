Presentata la stagione artistica 2019/2020 del Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli

Confermando l’antico detto che recita “Il vino buono sta nelle botti piccole” a Ponticelli, il presidente dell’Associazione culturale “Partenope”, Giovanni Vigliena, con il suo teatro Mario Scarpetta, ha messo a punto per la prossima stagione un cartellone capace di ospitare il meglio delle produzioni teatrali insieme a tanti affermati attori, comici e cantanti.

Grazie alle sue sole forze e a quelle di un pubblico per una platea di 90 posti, Vigliena è riuscito a creare una stagione artistica sicuramente testimone di una Napoli teatrale di prestigio.

In cartellone per il 2019/2020 con la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, il teatro Mario Scarpetta presenterà il meglio degli spettacoli che stanno conquistando il pubblico non solo napoletano.