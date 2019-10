Napoli: giovedì 14 novembre ci sarà l’inaugurazione di Wolves Coming dello scultore cinese Liu Ruowang nella centralissima piazza Municipio.

La città di Napoli (e più precisamente piazza Municipio) è ancora una volta pronta ad abbracciare un pezzo di arte mondiale con l’arrivo di… 100 lupi. L’opera del famoso scultore cinese Liu Ruowang, chiamata Wolves Coming, è fatta di lupi imponenti, in ferro, lunghi due metri e tre metri e mezzo, dal peso di 280 chili ciascuno, guidati da un condottiero. Come riporta “Il Mattino”, si tratta di animali che ricordano per l’assetto l’esercito di terracotta (la cui mostra a Napoli, andata avanti da ottobre 2017 ad aprile 2018 presso la basilica dello Spirito Santo in via Toledo, è stata un grandissimo successo).

Dopo esposizioni in Nuova Zelanda, Francia e Germania (e anche alla Biennale di Venezia 2015 e, nello stesso anno, all’università di Torino), Liu Ruowang per la prima volta proporrà l’intero branco in Italia grazie a Lorenzelli Arte, all’artista Milot e al Comune di Napoli con l’assessore alla Cultura Nino Daniele: l’inaugurazione è prevista per giovedì 14 novembre (ore 12).

E c’è da scommetterci che i lupi in piazza Municipio saranno una delle grandi attrattive per cittadini e turisti nel periodo natalizio (anche se l’installazione sarà visitabile anche oltre, ovvero fino al 31 marzo 2020).