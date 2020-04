Olga De Maio e Luca Lupoli lontani ma uniti sul web nel nome di Pergolesi [VIDEO]

Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli riscuotono successo e visualizzazioni da record sul web e su youtube con la loro esecuzione dello “Stabat Mater – O quam tristis et afflicta” opera composta nel 1736 da Giovanni Battista Pergolesi. [VIDEO]

Secondo il pensiero di Ludwig van Beethoven, la musica è una rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia, mentre per Johann Sebastian Bach aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori.

Ed è proprio partendo dalle affermazioni di questi due grandi geni della musica che il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, in questi giorni di isolamento e angoscia, continuano a regalare attraverso il web e il loro canto da casa, dei benefici momenti di sollievo e di riflessione.

Sempre nel nome dell’Associazione “Noi per Napoli”, i due artisti stabili del Teatro San Carlo, costretti, tra l’altro per la drammatica pandemia, a rinviare l’annunciato “Concerto di Pasqua”, giorno dopo giorno insistono nell’offrire ai loro amici alcuni dei più straordinari capolavori della musica.

Tant’è che proprio in queste ore, tanto successo e visualizzazioni da record sta ottenendo sul web e su youtube la loro esecuzione dello “Stabat Mater – O quam tristis et afflicta” opera composta nel 1736 da Giovanni Battista Pergolesi.

Un brano come hanno affermato i due artisti De Maio e Lupoli. “per due voci lontane ma unite in un appello di solidarietà : l’Italia piange il suo popolo come Maria piange suo figlio Gesù”.

Per l’ascoltatore un capolavoro vicino all’idea di Scarlatti, nato per officiare alla liturgia della settimana Santa, ricco di mistico contenuto per la prima volta eseguito da un soprano e da un tenore che prende il posto del contralto originariamente pensato dal Pergolesi, con le immagini di alcuni tra i più belli capolavori dell’arte sacra rimasti per adesso senza visitatori.