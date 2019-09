Nuova tournée negli Stati Uniti d’America per l’attore e cantante Ciro Giorgio

Ciro Giorgio, da settembre in Nevada, Utah, New Mexico e Arizona. L’ideatore e il regista di due spettacoli presentati per “Estate a Napoli” vola negli Usa.

di Giuseppe Giorgio – Nuova entusiasmante tournée negli Stati Uniti d’America per l’attore e cantante napoletano Ciro Giorgio, da settembre in Nevada, Utah, New Mexico e Arizona. Dopo essere stato l’ideatore e il regista di due spettacoli presentati per la quarantesima edizione di “Estate a Napoli” al Maschio Angioino e alla Casina Pompeiana, il noto artista sta riscuotendo ulteriori consensi nel suo viaggio artistico negli Usa.

Uno spettacolo, quello che sta portando in giro, capace di riscontrare gli apprezzamenti del pubblico d’oltreoceano e quello dei partecipanti alla 40° edizione della popolarissima “San Gennaro Feast”, organizzata da Antony Palmisano (nella foto con Ciro Giorgio) a Las Vegas.

Il popolare organizzatore di eventi e spettacoli americano, premiato dallo stesso Ciro che gli ha consegnato una Targa e un Diploma di Merito dell’ ”International Academy Parthenopea”.

Cantando e recitando, dopo avere animato le serate del suo “Arts Cafe” (il noto locale napoletano diviso tra arte, gastronomia e musica) Giorgio in questi giorni sta trovando anche il tempo per dare vita al suo programma radiofonico (Radio Italia con Ciro Giorgio) in onda tutte le domeniche dalle ore 19 alle 20 p.m. su Radio KWSS 93.9 FM di Scottsdale, Arizona. (Si può ascoltare in tutto il mondo andando sul sito: www.KWSS.org).

La tournée di Ciro Giorgio continuerà con lo spettacolo “Ciro Giorgio Italian Show” , con canzoni italiane e napoletane diventate virali nel world wide web. Ospite speciale all programma televisivo di “Maria Powell TV Show “ Ciro renderà omaggio pure all’indimenticabile Domenico Modugno interpretando alcune delle sue più belle canzoni. La Tournée si concluderà a Phoenix in Arizona il prossimo 5 ottobre.

Impegnato nell’attività teatrale sin dall’infanzia, Ciro Giorgio, fu il piccolo “Peppeniello” della celebre versione teatrale di “Miseria e Nobiltà” con Nino Taranto, Dolores Palumbo, e Luisa Conte.

Ha lavorato accanto a grandi artisti tra cui Totò e Gino Cervi ed è stato diretto da registi del calibro di Roberto De Simone e Mico Galdieri. Da sempre porta la commedia comica partenopea e le canzoni classiche napoletane nel mondo provando a divulgare nei più svariati paesi del mondo l’amore per la maschera di Pulcinella di cui è tra gli ultimi veri e sinceri interpreti.

Dopo aver condotto per mano la popolare maschera in Finlandia, Estonia, Ungheria, Canada, Stati Uniti, e favorito un un’interminabile serie di gemellaggi culturali con altrettanti paesi esteri, l’attore, cantante e regista si è affermato anche con il suo progetto artistico “Pulcinella a spasso nel tempo” che lo ha visto ottenere, insieme con la sua Compagnia, dei veri e propri trionfi di pubblico al Museo Ferroviario di Pietrarsa e nei siti archeologici del Castello di Baia, dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, dell’ Acropoli di Cuma, ed ancora delle Terme Romane di Baia e della Napoli sotterranea.

Ha pubblicato diversi Cd contenenti le più belle canzoni di tutti i tempi, distribuiti tra l’Italia e l’America.