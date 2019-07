Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele: Annullata la data del 2 agosto

Annullata la data dello spettacolo ‘Musicanti’, il musical con le canzoni di Pino Daniele in programma venerdì 2 agosto all’Arena Flegrea. Come richiedere il rimborso.

Per ragioni indipendenti dalla volontà di Ingenius S.r.l., produzione “Musicanti. Il musical con le canzoni di Pino Daniele” e Etes/Arena Flegrea, lo spettacolo in programma venerdì 2 agosto, alle 21, all’Arena Flegra di Napoli, è annullato.

Di seguito i termini per il rimborso del biglietto.

– Per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita ETES o TicketOne, è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato entro e non oltre il 31 Agosto.

– Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito ETES , è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: servizioclienti@etes. it entro e non oltre il 31 Agosto.

– Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: ecomm.customerservice@ ticketone.it entro e non oltre il 31 Agosto.