Musei: oltre all’apertura gratuita nelle prime domeniche del mese, il Mibac ha aggiunto una settimana di ingressi gratuiti.

Un nuovo decreto del Ministro della Cultura, Alberto Bonisoli, prevede, oltre l’apertura gratuita dei musei nelle prime domeniche del mese da ottobre a marzo, l’aggiunta di una settimana di ingressi gratuiti, che cambierà di anno in anno. Nel 2019, i giorni di ingresso gratuito sono da martedì 5 a domenica 10 marzo: “Il decreto – dichiara Bonisoli – che entrerà in vigore il prossimo 28 febbraio, prevede la conservazione delle prime domeniche di ogni mese da ottobre a marzo, una settimana di ingressi gratuiti che cambierà ogni anno, e che per il 2019 cadrà da martedì 5 a domenica 10 marzo, e altre otto giornate a disposizione dei singoli direttori che potranno modularle come vorranno nell’arco dell’anno, anche aumentando il numero di giorni, limitando l’ingresso senza biglietto ad alcune fasce orarie fino al raggiungimento di una misura complessiva di otto giornate”.

Meta ambita da cittadini e turisti saranno come sempre i musei di Napoli e provincia, di cui proponiamo di seguito un elenco dei principali.

Aperture gratuite dal 5 al 10 marzo: elenco dei musei gratis a Napoli

Palazzo Reale di Napoli (Piazza del Plebiscito 1. Orario di visita: 09.00-19-00. Chiusura settimanale: Mercoledì);

Parco e Tomba di Virgilio (Salita della grotta, 20. Orario di visita: Mercoledì-Lunedì 8.30-14.10. Chiusura settimanale: Martedì);

Parco di Capodimonte (Via Miano, 4. Orario di visita: Lunedì-Domenica: 6.00-18.00);

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze (Riviera di Chiaia, 200. Orario di visita: Mercoledì-Lunedì 8.30-17.00. Chiusura settimanale: Martedì);

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana (Via Cimarosa, 77. Orario di visita: Museo, Mercoledì-Lunedì 8.30-17.00; Parco, 8.30-17.15. Chiusura settimanale: Martedì);

Museo di Capodimonte (Via Miano, 2. Orario di visita: 8.30-19.30. Chiusura settimanale: Mercoledì);

Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Piazza Museo Nazionale, 19. Orario di visita: Mercoledì-Lunedì 9.00-19.30. Chiusura settimanale: Martedì);

Certosa e Museo di San Martino (Largo San Martino, 5. Orario di visita: Giovedì-Martedì 8.30-19.30; domeniche e giorni festivi 8.30-17.00. Chiusura settimanale: Mercoledì);

Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli (via Tito Angelini, 22. Orario di visita: Castello, Lunedì-Domenica 8.30-19.30; Museo, Mercoledì-Lunedì 9.30-17.00. Chiusura settimanale: Martedì (solo Museo);

Parco archeologico Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera. Orario di visita: dal martedì alla domenica 10.00-14.00; 1 aprile- 30 settembre: 10.00-16.00. (Chiusura settimanale: Lunedì.

Aperture gratuite dal 5 al 10 marzo: elenco dei musei gratis in provincia di Napoli