Marino Bartoletti a Napoli per l’evento “Benvenuti al BARtoletti!”

Una mattinata per parlare musica e sport è quella organizzata dalla associazione culturale Guapanapoli che, nell’ambito del programma di eventi 2019/2020, ha invitato a Napoli il giornalista Marino Bartoletti per l’iniziativa “Benvenuti al BARtoletti!”.

L’appuntamento è per sabato 23 novembre alle 12 nella sala Silvia Ruotolo della V Municipalità in via Morghen 84 a Napoli.

L’incontro, preceduto dai saluti di Paolo De Luca presidente della V Municipalità, sarà moderato da Armando Grassitelli, presidente della associazione Guapanapoli e dal giornalista Michelangelo Iossa.

L’occasione permetterà di parlare dei libri della collana “Bar Toletti (Così ho sfidato Facebook)”, editi da Minerva, che sono una raccolta di riflessioni, ricordi, cronache e storie che il giornalista ha annotato sulla pagina del social network.

L’evento è gratuito e libero fino a esaurimento posti.

IL GIORNALISTA BIO MARINO BARTOLETTI

Marino Bartoletti è uno dei più noti e apprezzati giornalisti sportivi italiani, ha seguito campionati del mondo di calcio, Olimpiadi, gran premi di auto e di moto, Giri d’Italia. E’ stato alla direzione del “Guerin Sportivo”, del “Calcio 2000”, della testata sportiva di Mediaset e quella della Rai, alla direzione scientifica dell’Enciclopedia Treccani dello Sport, alla conduzione della “Domenica Sportiva”, del “Processo del Lunedì”, di “Pressing”, e fra gli ideatori di “Quelli che il Calcio”. Inoltre la passione e la competenza in campo musicale lo ha portato ad essere opinionista, giurato e selezionatore delle canzoni in gara a Sanremo. Ha scritto e messo in scena due spettacoli teatrali.

Ha una sua pagina Facebook seguita da migliaia di lettori.