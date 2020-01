Luca Lombardo il clown trasformista tra magia e sentimento

Il fantasista napoletano Luca Lombardo continua a girare l’Europa con il suo spettacolo “Poubelle” riscuotendo grande successo.

Difficile definire l’artista Luca Lombardo senza parlare per la sue performance divise tra il poetico e il creativo, di una portentosa miscela di magia, clowneria, illusionismo e trasformismo.

Per il fantasista napoletano che continua a girare l’Europa con il suo spettacolo “Poubelle”, appurata la difficoltà nel collocarlo in un preciso settore o genere, non si può fare a meno di parlare di uno di quei prodigi dello spettacolo in grado di conquistare il pubblico con una dote naturale fatta ancor prima che di talento e bravura, di sentimenti e genialità.

Dopo l’incontro romano con il regista Augusto Fornari e la nascita dello spettacolo “Poubelle”, la vita artistica di Luca sembra non avere sosta. Tant’è che sono già dieci i paesi in cui il lavoro è stato applaudito, tra cui anche Francia, Spagna, Emirati Arabi, Cina, Slovenia, Svezia, Romania ed Egitto.

Un’ arte incontenibile e trascinante quella di Luca Lombardo, che teatro dopo teatro, a Napoli al Cilea e al Mercadante e a Salerno al Verdi, prosegue nel conquistare gli spettatori mediante una dinamicità unica fatta di amore per il pubblico e di passione per l’arte del palcoscenico.

Tra giochi di prestigio, mirabolanti e ultra veloci trasformazioni, clownerie e momenti di sconcertante abilità, alla platea Luca Lombardo riserva il frutto di una lunga gavetta amimata dagli insegnamenti dei più grandi maestri internazionali.

Dopo aver partecipato a programmi televisivi come “Italia’s Got Talent”, “L’Eredità” e “I Soliti Ignoti” e dopo aver prestato la sua consulenza per lo spettacolo teatrale della famosa youtuber Tess Masazza, Lombardo ha pure ricevuto per il successo ottenuto al Festival Sibiu Magic Show, i personali apprezzamenti da parte del direttore dell’antico teatro per bambini “Gong” in Romania.

Con Luca Lombardo tutto sembra trasformarsi in magia, la stessa magia di quei suoi tanti incantevoli personaggi che fanno bene all’ umore e soprattutto allo spirito.