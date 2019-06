“L’insolito cardine”, un tour alla scoperta del Centro storico di Napoli

“L’insolito cardine”, un tour esperienziale indirizzato alla riscoperta e alla valorizzazione del Centro storico di Napoli. Sabato 15 e domenica 23 giugno alle ore 10.15 e alle 11.00.

NAPOLI – Il Centro Identità Permanente, progetto che riunisce cinque associazioni attive sul territorio napoletano (Nuova Orchestra Scarlatti, Suryael Yoga School Napoli, Maestri di Strada, Respiriamo Arte e Parti Solutions), organizza “L’insolito cardine”, un tour esperienziale indirizzato alla riscoperta e alla valorizzazione del Centro storico di Napoli, più in particolare di un’area che ha ancora una storia da riportare alla luce: quella che gravita intorno a uno dei tanti cardini che intersecano il decumano inferiore.

Con questa iniziativa vengono sperimentate nuove metodologie di percorsi turistici, realizzate grazie alla contaminazione delle diverse aree di competenza delle associazioni coinvolte: yoga, arte, musica, pedagogia e tecnologia. Quasi due ore nelle Chiese di Santa Luciella, Santi Filippo e Giacomo e nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo, durante le quali si alterneranno percorsi meditativi, visite guidate, esecuzioni musicali dal vivo, storie miti e leggende dei giardini di San Marcellino.

In particolare, i partecipanti rivivranno la storia delle corporazioni che operarono in città, svolgeranno una passeggiata consapevoleattraverso i vicoli del centro giungendo infine al complesso dei Santi Marcellino e Festo. Qui scopriranno alcune curiosità naturalistiche del Chiostro, svolgeranno un’attività di yoga e meditazione e saranno allietati da un intervento musicale a cura della Nuova Orchestra Scarlatti.

“L’insolito cardine” è in programma sabato 15 e domenica 23 giugno, con due turni, uno alle 10.15 e l’altro alle 11.00. Il contributo minimo richiesto è di 15 euro, ed andrà a sostenere le attività di recupero, valorizzazione e formazione per associazioni e studenti fornite gratuitamente da Cip Napoli.

Info e prenotazioni: info@cipnapoli.it o sulla pagina Facebook del Cip Napoli.

IL PROGRAMMA

L’insolito tour: sabato 15 e domenica 23 Giugno 2019

Programma (primo turno ore 10:15, secondo turno ore 11.00)

– Visita alla Chiesetta di Santa Luciella

– Visita naturalistica presso il complesso dei Santi Marcellino e Festo

– Attività di yoga e meditazione nel Chiostro dei Santi Marcellino e Festo

– Piccolo concerto a cura della Nuova Orchestra Scarlatti

Ciascun momento durerà 30’, per un totale di 2 ore. È previsto un piccolo rinfresco a fine visita.

Punto di Incontro: Vico Santa Luciella, 5, 80138 Napoli – adiacente Museo delle Torture.

Info e prenotazioni: info@cipnapoli.it o su Facebook CIP Napoli – www.cipnapoli.it

IL CIP

L’obiettivo del Centro Identità Permanente, finanziato dalla Fondazione di Comunità del Centro Storico, è porsi come un centro di ricerca e nuove pratiche per la valorizzazione e riscoperta dell’identità del centro storico di Napoli attraverso l’educazione non formale e il turismo esperienziale.

L’iniziativa è finalizzata a un progetto di crowdfunding che mira a dare continuità e sviluppare ulteriormente il progetto. “Mettiamo in campo le nostre diverse competenze ed esperienze in un progetto unico, che unisce consapevolezza corporea e crescita personale, educazione al bello e tecnologia applicata all’arte, educazione non formale multidisciplinare e musica come bene comune”, commentano gli organizzatori.

Nelle foto, la chiesetta di Santa Luciella.