Coronavirus e social: Ricomincio dai Libri (fiera letteraria di Napoli) offre quotidianamente dirette Facebook con gli scrittori. Vanno avanti anche le “pillole” di Vincenzo Salemme e gli spettacoli online del Teatro Troisi.

L’emergenza Coronavirus non ferma il mondo della cultura, che, come sempre nei momenti difficili della storia, riesce comunque ad andare avanti seppur tra mille difficoltà, offrendo momenti di svago a chi deve restare a casa per prevenire il contagio da Covid 19. Tra le iniziative più lodevoli da segnalare, c’è ad esempio quella offerta da Ricomincio dai Libri, la fiera letteraria di Napoli, che ogni giorno alle 18.30 sta dando spazio a dirette sulla propria pagina Facebook direttamente dalle case degli scrittori.

Tra gli autori già intervenuti (le cui dirette sono ovviamente ancora tutte presenti sulla pagina FB), nomi importanti come Luca Bianchini, Viola Ardone, Massimiliano Virgilio, Marco Marsullo, Lavinia Petti, Enzo Gianmaria Napolillo e Pino Imperatore. Oltre ovviamente a Lorenzo Marone, direttore artistico della manifestazione, che attraverso il suo nuovo racconto gratuito, La primavera torna sempre (Feltrinelli), ha lanciato una raccolta fondi per l’ospedale Cotugno di Napoli, impegnato in prima linea nel fronteggiare il Coronavirus.

Nell’attesa che RdL torni con la settima edizione alla Fondazione Foqus (Quartieri spagnoli) dal 2 al 4 ottobre.

Le “pillole” di Vincenzo Salemme: scenette tratte da “Con tutto il cuore”

Un grande artista del teatro contemporaneo è senza dubbio Vincenzo Salemme, al quale è venuta l’idea di riproporre alcune scene del suo ultimo e trionfale spettacolo, Con tutto il cuore.

Le ricette di mia moglie. Episodio 16. “La pasta e fagioli”Le ricette di mia moglie. Pubblicato da Vincenzo Salemme su Giovedì 9 aprile 2020

Affiancato da Antonio Guerriero (anche lui nel cast della commedia), l’attore e regista napoletano propone di volta in volta le “Pillole di Salemme” su Facebook, strappando tante risate ai suoi followers.

Teatro Troisi, mini cartellone sulla pagina Facebook: da Biagio Izzo a Peppe Iodice

Grazie all’idea del patron Pino Oliva avallata dal direttore artistico Fabio Brescia, il Teatro Troisi di Fuorigrotta prosegue con l’iniziativa dedicata al suo pubblico, tesa a regalare dei momenti di rasserenante spensieratezza con alcune belle commedie trasmesse attraverso la pagina Facebook. Sabato 11 aprile (ore 21) sarà la volta, con un atteso videoparty, della collaudata commedia Autovelox con Biagio Izzo, Mario Porfito e Francesco Procopio, mentre a pasquetta, lunedì 13 aprile, sarà il turno di Peppe Iodice con lo show Pazzo Scatenatissimo che prevede anche la partecipazione di Raoul. Basta collegarsi alla pagina del Teatro Troisi e cliccare sul link dello spettacolo prescelto.