L' Associazione Scarlatti dedica una serata a Salvatore Di Giacomo

Ritornano gli appuntamenti del Giovedì con l’Associazione Scarlatti che per il 28 febbraio 2019 alle ore 20.30 e sempre al Teatro Sannazaro proporrà un concerto dedicato alla figura del grande Salvatore Di Giacomo.

Dunque, nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni dalla fondazione di tale prestigiosa e nobile associazione, è stato programmato un concerto dedicato ad uno dei suoi padri fondatori: Salvatore Di Giacomo.

Affidando alla voce di Marco Beasley e alla chitarra di Antonello Paliotti una rassegna del repertorio di quella parte di canzone napoletana più “impegnata”, la serata sarà intitolata, non a caso, “Catarì, maggio e l’ammore”.

Si tratta di musica colta, canti popolari e canzoni d’autore che si intrecciano in un viaggio sonoro di grande e viva suggestione, dove un incanto acustico di grande forza evocativa nel quale voce e chitarra dialogano con eleganza, ci sveleranno le fascinazioni e la poesia che hanno ispirato, negli anni d’oro della Canzone Napoletana, numerosi musicisti e poeti partenopei.

Tra questi va sicuramente citato Salvatore di Giacomo che collaborò con Emilia Gubitosi e Maria De Sanna alla fondazione della Associazione Alessandro Scarlatti, e fu proprio lui a sceglierne il nome come racconta in un suo scritto: “..Emilia Gubitosi mi venne a trovare in biblioteca..Rampollava …un’associazione musicale le cui manifestazioni pubbliche avrebbero dovuto..rinnovare e riaffermare la gloria della nostra antica Scuola napoletana…”Che nome mi suggerireste per l’Associazione?”

“Ebbene – risposi – chiamatela “Alessandro Scarlatti”. M’era venuto subito alla mente il nome del grande musicista alle cui fortunose vicende mi andavo in quel periodo interessando. Fu così. E l’associazione si intitolò da quel grande”.

Uno dei protagonisti della serata sarà senza dubbio il cantante e attore Marco Beasley, nato a Portici, vicino Napoli, nel 1957. Durante il periodo dei suoi studi musicali all’Università di Bologna, mentre approfondisce la sua conoscenza dei due fulcri stilistici dell’epoca tardo rinascimentale, il “recitar cantando” e la polifonia sacra e profana, comincia una intensa attività concertistica che lo porta presto a esibirsi

nelle sedi più prestigiose, dal Mozarteum di Salisburgo al Concertgebouw di Amsterdam, all’Accademia di Santa Cecilia in Roma o al Lincoln Center di New York.

Autore di testi, cantante e attore, lascia dopo trent’anni di attività “Accordone”, il gruppo da lui fondato nel 1984, decidendo in questo modo di intraprendere una strada ancora più personale, autonoma, non più legata al nome dell’ensemble.

Le sue ricerche sull’emissione vocale e sulla comprensibilità del testo cantato gli sono valsi apprezzamenti sempre più vasti e grande seguito di pubblico. Nel 2009, il VSCD olandese lo ha candidato come miglior performer dell’anno. “L’amore…? – dice Marco Beasley a proposito del programma – L’amore si impara vivendo!

Le nostre canzoni esistono per dar voce a tutte quelle espressioni del cuore che altrimenti farebbero fatica a uscire, per timidezza, e forse anche per pudore: grandi poeti hanno scritto le parole che cantiamo, Salvatore Di Giacomo, Eduardo de Filippo, Libero Bovio, Totò… e le musiche?

Ernesto De Curtis, E. A. Mario, forse lo stesso Donizetti hanno messo la loro passione, la loro arte, per rendere più vere le atmosfere dell’amore, per far vivere nel tempo il suono e i sogni di una città, per ricordare e ricordarsi di essere vivi dovunque noi siamo.“

Ad accompagnare Marco Beasley, ci sarà Antonello Paliotti, chitarrista e compositore italiano, allievo e poi collaboratore di Roberto De Simone, ed anche compositore di musica strumentale e vocale, per il teatro e per il cinema.

Fra le sue composizioni citiamo “Canto per la possibilità di sopravvivere” per il sassofonista Michael Brecker e orchestra, “Concerto di Primavera” per Hamilton de Holanda e Mike Marshall (su richiesta del Festival di Lunel, Francia), “Le Forme di Dioniso” per il Quartetto Borciani.

Nel 2013, per il Teatro Verdi di Pisa, ha composto il balletto “La Leggenda di Colapesce”. Come solista, ha collaborato inolttre con Daniel Oren, Carla Fracci, Nello Santi, Art Ensemble of Chicago e ha partecipato a numerose tournées in giro per il mondo al fianco di importanti artisti quali Angelo Branduardi, Rudolf Nureyev, Lindsay Kemp.

“La canzone napoletana è un oggetto misterioso. Tutti ne parlano, ma nessuno riesce a definirla con precisione. – aggiunge Antonello Paliotti – Sappiamo cos’è la Bossa Nova, riusciamo a circoscriverla nel tempo e nello spazio, ma la “canzone napoletana” sfugge a qualsiasi omologazione: cinque secoli e oltre di storia musicale rendono vana e inutile ogni catalogazione, ogni affermazione perentoria e definitiva.

E’ necessario, però, quando si parla di canzone napoletana, conoscere almeno i molteplici aspetti, la sua storia molto articolata, gli sviluppi e le trasformazioni che in cinquecento anni ha subito la musica della nostra città. La voce tersa di Marco Beasley, la sua interpretazione gentile e insieme accorata, mi ha suggerito la modalità di accompagnamento.

Per questo motivo spesso ho preferito un accompagnamento “classico” e solo in qualche caso ho agito liberamente sulle armonie.” La canzone napoletana rimane un patrimonio culturale unico al mondo che solo Napoli ha saputo “inventare” con tanta forza, tanto coraggio e tanta emozione, fatta di musica e poesia, perché ogni verso di ciascuna canzone napoletana è una poesia d’amore, per la propria città, per la donna amata, per l’amico del cuore, e per il più grande dei sentimenti, l’Amore.

Inoltre qualsiasi melodia creata per questa patrimonio immenso di arte e cultura, si presta perfettamente a qualsiasi arrangiamento musicale, e la sua versatilità può essere pertanto allo stesso tempo dolce, dirompente, sensuale, classica e jazzistica, conservando però sempre quel carattere partenopeo che la contraddistingue da qualsiasi altra forma musicale, che solo Napoli ha saputo coniare così bene.

Come per qualsiasi opera o forma d’arte, anche la Canzone Napoletana va tutelata, salvaguardata, protetta e ricordata sempre come una delle più alte e nobili risorse della città di Napoli.