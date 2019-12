In scena al Teatro San Carlo, “Lo Schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij

Doppio appuntamento con “Lo schiaccianoci”, di Pëtr Il’ič Čajkovskij, un classico del Natale, al Teatro di San Carlo dal 21 dicembre al 5 gennaio con il Balletto del Teatro di San Carlo.

E’ senza dubbio, una delle fiabe più affascinanti e note della tradizione nordica che torna, con grande attesa, al San Carlo per contribuire al clima di magia dettato dalle festività natalizie. Infatti, da sabato 21 dicembre 2019 a sabato 5 gennaio 2020 rivivrà in scena Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij, il classico di Natale per eccellenza e pietra miliare del balletto classico ottocentesco nato come espressione della tipica anima borghese russa.

La coreografia, da Petipa, è quella firmata dal direttore del Balletto del San Carlo, Giuseppe Picone, che la definisce “immersa in una dimensione magica e fiabesca, in cui concorrono ad accentuare l’atmosfera da sogno le scenografie di Nicola Rubertelli – in particolare l’albero di Natale e la nuvola che fa volare lo Schiaccianoci nel mondo della Fata Confetto – con gli splendidi costumi di Giusi Giustino.

La mia coreografia – continua Picone – si distacca dalle innumerevoli versioni del titolo che ho danzato nel corso della mia carriera, qui ho voluto segnare un netto contrasto tra la realtà di Clara e il suo mondo fantastico animato dalla Fata Confetto separando i due ruoli”.

L’Orchestra del Teatro di San Carlo, reduce degli ultimi successi legati a queste feste natalizie, sarà diretta da Karen Durgaryan, direttore di origini armene. In scena ci saranno, Maia Makhateli e Michal Krcmar (al suo debutto al San Carlo), assieme ai solisti, ai primi ballerini e al Balletto del San Carlo, con la partecipazione del Coro di Voci Bianche diretto da Stefania Rinaldi e degli allievi della Scuola di Ballo diretta da Stéphane Fournial.

Inoltre, mercoledì 1 gennaio 2020 alle ore 12.20 in diretta su Rai1, in occasione del Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia, la Compagnia di Balletto del Teatro di San Carlo eseguirà coreografie firmate da Giuseppe Picone.

dal 21 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

Pëtr Il’ič Čajkovskij,

LO SCHIACCIANOCI

Balletto in due atti e tre scene basato su uno scenario di Marius Petipa dalla versione di Alexandre Dumas padre del racconto di E. T. A. Hoffmann, Nussknacker und Maüsekönig (Schiaccianoci e il Re dei Topi)

Direttore | Karen Durgaryan

Coreografia | Giuseppe Picone

Scene | Nicola Rubertelli

Costumi | Giusi Giustino

Interpreti

Clara | Sara Sancamillo / Giovanna Sorrentino (28 dic ore 17, 3 gen ore 21) / Claudia D’Antonio (29 dic ore 17, 2 gen ore 18, 4 gen ore 17)

Principe | Salvatore Manzo / Danilo Notaro (28 dic ore 17, 3 gen ore 21) / Alessandro Staiano (29 dic ore 17, 2 gen ore 18, 4 gen ore 17 ) / Michal Krcmar (3 gen ore 17, 4 gen ore 21, 5 gen ore 17)

Fata Confetto | Maia Makhateli / Claudia D’ Antonio (28 dic ore 17, 3 gen ore 21, 5 gen ore 17) / Anna Chiara Amirante (29 dic ore 17, 2 gen ore 18, 4 gen ore 17) / Luisa Ieluzzi (3 gen ore 17, 4 gen ore 21)

Orchestra, Balletto e Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo

con la partecipazione degli allievi della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo

Produzione del Teatro di San Carlo

Date e orari

sabato 21 dicembre 2019 ore 19.00

domenica 22 dicembre 2019 ore 17.00

venerdì 27 dicembre 2019 ore 20.00

sabato 28 dicembre 2019 ore 17.00 e ore 21.00 (doppio spettacolo)

domenica 29 dicembre 2019 ore 17.00

giovedì 2 gennaio 2020 ore 18.00

venerdì 3 gennaio 2020 ore 17.00 e ore 21.00 (doppio spettacolo)

sabato 4 gennaio 2020 ore 17.00 e ore 21.00 (doppio spettacolo)

domenica 5 gennaio 2020 ore 17.00