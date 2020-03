Il teatro Totò, con la pagina facebook, vicino al suo pubblico nel segno della speranza 

Il Teatro Totò comunica che le pagine ufficiali dei social rimarranno sempre attive per regalare un sorriso con video, frasi e poesie del principe Antonio De Curtis.

di Giuseppe Giorgio – Anche dal Teatro Totò, in questo momento di emergenza globale, giunge un nuovo messaggio di speranza e di incitazione per resistere fino a quando tutta questa surreale avventura si trasformerà in un brutto ricordo.

“Dalla nostra ‘Zona rossa’ – si legge in un post apparso sulla pagina facebook dello storicizzato teatro di via Frediano Cavara – tra sipario e poltroncine, comunichiamo che in questo momento delicatissimo anche noi, nel nostro piccolo, diamo il nostro contributo, restando chiusi almeno fino al 3 aprile 2020, salvo nuove disposizioni, salvaguardando la salute del nostro beneamato pubblico e dei nostri allievi ma che le pagine ufficiali del teatro rimarranno sempre attive”.

“Ciò– si legge ancora- per rendervi partecipi di qualsiasi aggiornamento e soprattutto per regalarvi un sorriso con video, frasi e poesie del principe Antonio De Curtis. Fiduciosi che al più presto tutto ritorni alla normalità e pronti a riaccogliervi tutti nel teatro, che da 25 anni, siete abituati a chiamare CASA!”.