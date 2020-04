Teatro “social”: Vincenzo Salemme sta proponendo alcune “pillole” di “Con tutto il cuore”. Contributi anche dal Teatro Troisi e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli (oltre a una particolare canzone di Maurizio Casagrande).

L’emergenza Coronavirus ha stravolto il mondo della cultura, che tuttavia, come sempre nei momenti difficili della storia, riesce comunque ad andare avanti seppur tra mille difficoltà. Non fa eccezione il teatro, che sta usufruendo dei social per cercare di offrire momenti di svago a chi deve restare a casa per prevenire il contagio da Covid 19. Un grande artista del teatro contemporaneo è senza dubbio Vincenzo Salemme, al quale è venuta l’idea di riproporre alcune scene del suo ultimo e trionfale spettacolo, Con tutto il cuore.

Episodio 13. “Il barbiere”Oggi conoscerò la famiglia del donatore. Pubblicato da Vincenzo Salemme su Giovedì 2 aprile 2020

Affiancato da Antonio Guerriero (anche lui nel cast della commedia), l’attore e regista napoletano propone di volta in volta le “Pillole di Salemme” su Facebook, strappando tante risate ai suoi followers.

Teatro Troisi: mini cartellone sulla pagina Facebook

Grazie all’idea del patron Pino Oliva avallata dal direttore artistico Fabio Brescia, il Teatro Troisi di Fuorigrotta prosegue con l’iniziativa dedicata al suo pubblico, tesa a regalare dei momenti di rasserenante spensieratezza con alcune belle commedie trasmesse attraverso la pagina Facebook. Basta collegarsi alla pagina del Teatro Troisi e cliccare sul link dello spettacolo prescelto.

Nel mini-cartellone “social”, sono presenti Stasera facciamo la Francesca da Rimini (spettacolo di Fabio Brescia), Due comici in paradiso (spettacolo di Biagio Izzo con Mariano Grillo), Il Morto sta bene in Salute (con Oscar Di Maio) e Benvenuti A… (con Giacomo Rizzo e Diego Sanchez). Senza dimenticare che sabato 4 aprile verrà “postata” Autovelox (commedia con Biagio Izzo), mentre mercoledì 8 aprile sarà la volta dello spettacolo Verofondamentalista (con Simone Schettino).

Comune di Napoli: dirette Facebook sulla pagina dell’assessorato alla Cultura

Il teatro è protagonista anche sulla pagina Facebook dell’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, che ogni giorno propone dirette (visibili poi anche successivamente). Un’iniziativa cui hanno già dato il loro contributo attori come Massimiliano e Gianfranco Gallo, Francesco Di Leva, Marco D’Amore, Tosca D’Aquino e Rosaria De Cicco.

Per un calendario aggiornato quotidianamente, consultabile sulla pagina Facebook dell’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli (che propone anche momenti di letteratura, musica, scienza e tanto altro).

Maurizio Casagrande: “Ma la notte no” trasformata in “Io resto a casa mo”

Non si parla in questo caso di teatro vero e proprio, ma l’iniziativa social di Maurizio Casagrande, altro volto di punta dello spettacolo napoletano, è certamente degna di nota per strappare un sorriso.

Partendo da Ma la notte no, celebre sigla di Quelli della notte (storico programma di Renzo Arbore), Casagrande ne ha proposto una divertente versione adattata a questo periodo: Io resto a casa mo.

#IoRestoACasaMo Sorridere è un atto di resistenza… #IoRestoACasaMo Pubblicato da Maurizio Casagrande su Lunedì 30 marzo 2020

Un testo cantato con leggerezza in un momento tanto difficile, cui hanno dato il loro contributo tanti amici vip dell’attore, come Nino Frassica (colonna del programma di Arbore), Luca Abete, Paolo Belli, Massimo Boldi, Paolo Conticini, Raul Cremona, Massimiliano Gallo, Carmen Giannattasio, Pino Insegno, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Angelo Pintus, Stash, The Jackal, Tiziana De Giacomo e Shalana.