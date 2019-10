Il Teatro ‘Mario Scarpetta’ di Ponticelli è pronto per la nuova stagione artistica

Il Teatro Mario Scarpetta venerdì 18 ottobre al Gran Caffè Gambrinus presenta il nuovo cartellone artistico per la stagione 2019/2020.

Venerdì 18 ottobre alle ore 12,00 al Gran Caffè Gambrinus, Giovanni Vigliena, presidente dell’Associazione culturale “Partenope”, sempre in memoria del compianto attore e regista, Mario Scarpetta, presenterà la nuova stagione artistica dello spazio dedicato alla musica ed allo spettacolo nella cittadina di Ponticelli.

In cartellone per la prossima annata artisti come: Lucio Caizzi, Tina Femiano, Rosaria De Cicco, Ernesto Lama, Lalla Esposito, Massimo Masiello, Ciro Esposito, Gabriella Cerino, Peppe Celentano, Francesca Marini, Federica Aiello, Roberto Giordano, Gino Curcione, Massimo Andrei, Salvatore Gisonna.

Pronto per ospitare ancora una volta il meglio delle produzioni teatrali insieme a tanti affermati attori, comici e cantanti nel nome di una Napoli teatrale di grande interesse e spessore, il Teatro Mario Scarpetta conferma il suo impegno per portare nella piccola sala di Ponticelli solo spettacoli di qualità con artisti di chiara fama a prezzi davvero popolari e con un abbonamento particolarmente accessibile a tutti.