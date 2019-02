Il celebre soprano, Mariella Devia, in concerto al Teatro San Carlo

Nell’ambito della rassegna “Eroine e Regine del Romanticismo Italiano”, il teatro San Carlo ospita Mariella Devia.

Sarà quindi il celebre soprano italiano Mariella Devia, la protagonista del prossimo appuntamento della Stagione di Concerti del Teatro di San Carlo, che prevede per martedì 12 febbraio alle ore 20.00, il recital di questa grande artista.

Diretta per l’occasione da Pietro Rizzo, Uno fra i più talentuosi giovani direttori italiani di oggi, che ha già avuto modo di condurre sul podio dei più grandi teatro al mondo, fra i quali Metropolitan Opera di New York (Cavalleria rusticana e Pagliacci), Dallas Opera (La Bohéme, Rigoletto), Deutsche Oper di Berlino (Nabucco, Roberto Devereux, La Favorite), Maggio Musicale Fiorentino (Cavalleria rusticana), Teatro dell’Opera di Roma (La bohème, La traviata, Andrea Chénier), giusto per citarne alcuni, la Devia proporrà un interessante programma che passerà in rassegna i più famosi ruoli del belcanto italiano, di cui il celebre soprano è stata, in quarant’anni di carriera, tra le più applaudite interpreti.

Come già accennato precedentemente, “Eroine e Regine del Romanticismo Italiano” è il titolo del recital canoro, che si aprirà con l’Ouverture da La favorite e l’aria “Come è bello” da Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti per poi passare a significative parti del vasto repertorio verdiano.

Programma

Si inizierà con la Sinfonia da La battaglia di Legnano, per poi proseguire con l’aria “Non son le tetre immagini” da Il corsaro, e con ”Sempre all’alba ed alla sera” da Giovanna d’Arco, terminando questa parentesi perdiana con la Sinfonia da La forza del destino. Non mancherà un’incursione anche nella Francia ottocentesca di Georges Bizet con l’aria “Je dis que rien ne m’épouvante” dalla celeberrima Carmen, la virtuosistica “Aria dei gioielli” dal Faust di Charles Gounod di cui verrà eseguita anche “Je veux vivre” da Roméo et Juliette.

Chiuderà la serata l’Ouverture da Béatrice et Bénédict di Hector Berlioz. Venerata dagli appassionati d’opera di tutto il mondo e molto amata dal pubblico napoletano, la Devia torna al San Carlo dopo il successo di Norma del 2016 e dopo aver interpretato personaggi femminili di primo piano nella storia della lirica, da Maria Stuarda a Violetta ne La traviata senza dimenticare Lucia di Lammermoor e Donna Anna in Don Giovanni di Mozart.

Mariella Devia trionfa da oltre quarant’anni in tutti i più importanti teatri del mondo grazie alle sue doti vocali e interpretative, “la splendida linea vocale, il legato, il sostegno e il controllo del fiato, la morbidezza degli acuti, il gusto e la musicalità come pure la padronanza della coloratura” (Elvio Giudici).

Molte delle sue interpretazioni sono entrate nella storia dell’opera, prima fra tutte la sua Lucia in Lucia di Lammermoor, ma anche Gilda in Rigoletto, Konstanze in Die Entführung aus dem Serrail, Donna Anna in Don Giovanni, Giulietta ne I Capuleti e i Montecchi, Amina ne La sonnambula, Elvira ne I Puritani, Adina ne L’elisir d’amore, Linda in Linda di Chamounix, Amenaide in Tancredi, Violetta ne La traviata, e in anni più recenti le regine della trilogia Tudor di Donizetti e Norma, solo per citare alcuni ruoli.

Nei prossimi mesi Mariella Devia sarà protagonista di imperdibili concerti al Teatro Massimo di Palermo, al Teatro San Carlo di Napoli, al Teatro Comunale di Bologna, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Regio di Parma e a Bordeaux.

MARIELLA DEVIA

Direttore | Pietro Rizzo

Orchestra del Teatro di San Carlo

“Eroine e Regine del Romanticismo Italiano”