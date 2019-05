Festa grande all’Agorà Morelli per “Come Pioggia” il nuovo singolo di Anna Capasso

dall’apprezzato videoclip firmato dal regista Claudio D’Avascio

a quattro mani con Mario Petruzziello, tutti in città ancora parlano della serata “Black & White” svoltasi all’Agorà Morelli. Una serata di musica dove la brava cantattrice dinanzi ad un folto pubblico di addetti ai lavori, personaggi dello spettacolo e del gossip napoletano si è concessa, insieme all’uscita ufficiale del suo singolo, un momento di festa per un lavoro cherappresenta per lei una grande soddisfazione artistica e professionale. “Come pioggia – ha detto Anna Capasso – è un brano ricco di sentimenti che ho scritto di notte con il quale intendo lanciare un messaggio di speranza ed un invito a non arrendersi mai per quanti vivono un momento di difficoltà. Prodotto da Massimo D’Ambra su etichetta Clapo Music di Claudio Poggi, il lavoro è distribuito da Believe Digital su Marechiaro edizioni musicali. Composta con l’amico Mario, la storia della canzone è ispirata ad una rivincita che ha fatto seguito ad un episodio che ha segnato profondamente la mia vita! Il mio, vuole essere un modo per gridare al mondo la voglia di vivere e di amare”. Un brano quello che Anna Capasso ha regalato ai suoi amici intervenuti alla bella ed affollata serata all’Agorà Morelli che rappresenta anche la partenza di un nuovo progetto musicale teso alla sperimentazione di nuove sonorità. Un successo annunciato, quindi, per la brava artista partenopea che dopo tante esperienze in teatro ed in cinema continua anche come cantautrice a raccogliere il frutto di tanta gavetta.