Federico Buffa al teatro Troisi di Fuorigrotta con lo spettacolo “Due pugni guantati di nero”

Federico Buffa torna a Napoli, il prossimo 17 marzo al teatro Troisi di Fuorigrotta con lo spettacolo “Due pugni guantati di nero”.

Al teatro Troisi di Fuorigrotta martedì 17 marzo è in programma lo spettacolo con e diretto da Federico Buffa “Due pugni guantati nero”. Dopo il successo di “il rigore che non c’era”, il giornalista, che sul palco sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Alessandro Nidi, ha scelto nuovamente l’associazione culturale Guapanapoli come partner per portare in scena in esclusiva a Napoli una nuova imperdibile storia, quella di Carlos, Smith e delle Olimpiadi di Città del Messico 1968.

Si tratta del racconto di una della storie sportive e sociali più famose del Novecento: quando gli statunitensi Tommie Smith e Jo hn Carlos salirono sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi a Città del Messico, il 16 ottobre 1968, con i pugni alzati, i guanti neri, i piedi scalzi, la testa bassa per protestare a favore dei diritti degli afro-americani a pochi mesi dall’assassinio di Martin Luther King.

Tommie Smith era arrivato primo (col nuovo record mondiale dei 200 metri), Carlos terzo. Sul quel podio salì sul secondo gradino Peter Norman, un australiano che per solidarietà con i due atleti afro-americani indossò durante la cerimonia la coccarda dell’Olympic Project for Human Rights.

Vi ricordo l’iniziativa “IL BIGLIETTO SOSPESO”

GuapaNapoli e STI hanno invitato 20 ragazzi, provenienti dalla Fondazione Famiglia di Maria e da TAM TAM Basketball , ad assistere gratis allo spettacolo. Per contribuire a regalare un biglietto ad altre persone basta poco: al momento del pagamento presso i punti vendita l’acquirente potrà aggiungere un contributo libero da destinare al BIGLIETTO SOSPESO. Per agevolare questa operazione GuapaNapoli rinuncia ai diritti di prevendita sugli acquisti via postepay o bonifico. Biglietti in vendita presso: Promos, via Massimo Stanzione 49 – Il botteghino , via Pitloo 3 – @’o bigliett, piazzale Tecchio 49 – Feder cral italia , corso Italia 5 Cercola

Info e prenotazioni 3477519444, info@guapanapoli.it.

