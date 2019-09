‘Estate a Napoli 2019’: Al Maschio Angioino il Talk show che racconta 40 anni di arte, cultura e spettacolo

Al Maschio Angioino il giorno 15 settembre 2019 avrà luogo il Talk show “Incontri… in città 1979-2019, lo scenario artistico culturale a Napoli”.

Nel prestigioso cortile del Maschio Angioino a Napoli, il giorno 15 settembre 2019 alle ore 20:00, avrà luogo “Incontri… in città 1979-2019, lo scenario artistico culturale a Napoli”, un Talk show ideato ed organizzato dall’Associazione …in Città di Lorenza Licenziati e Laura Bufano.

Il Talk Show farà ripercorrere 40 anni di arte, cultura e spettacolo abbracciando molteplici attività artistiche che vanno dalla musica al teatro, dal cinema alla televisione, passando per la moda, la pittura, la scultura, la scrittura e tanto altro ancora.

Una serata condotta da Lorenza Licenziati con interventi giornalistici di Laura Bufano, che vedrà la partecipazione di numerosi ed illustri ospiti tra cui:

Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli; Mariano Rigillo, grande artista i cui festeggiamenti per i 60 anni di carriera ricadranno proprio a settembre 2019; Alba Caccavale, simbolo del Teatro Augusteo; Giacomo Rizzo, famoso attore napoletano; Massimo Masiello raffinato interprete della canzone napoletana; Gianni Pinto già coordinatore del gruppo di lavoro di “Estate a Napoli 1979”; Gianfranco Gallo, artista di elevato riferimento per lo spettacolo e per la cultura napoletana; il talentuoso e promettente attore Elvis Esposito, l’amato e temuto Marcello Solara nella fiction “L’Amica geniale”; Diego Guida, giornalista ed editore di terza generazione; Pino Imperatore, scrittore di grande fama conosciuto per i suoi libri comici ed umoristici; Ermanno Corsi, giornalista e scrittore, già Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania; l’avvocato Maria D’Elia, Commissario della Fondazione Mondragone di Napoli, Polo della Moda della Regione Campania; Susi Sposito, straordinaria designer di moda da oltre 30 anni; il Dirigente Scolastico Giovanna Scala dell’Istituto Isabella d’Este Caracciolo; Carmine Allocca, Presidente dell’Associazione Loro di Napoli.

Tra gli ospiti anche Giuseppe Picone ballerino di fama mondiale, Direttore artistico del balletto del Teatro San Carlo di Napoli, con Luisa Ieluzzi, ballerina solista del Teatro Massimo e Stella Manfredi, violinista; Olga De Maio soprano, e Luca Lupoli tenore, incomparabili artisti del Teatro San Carlo di Napoli; Carlo Faiello massimo esponente della musica popolare napoletana; Fiorenza Calogero, una delle voci più apprezzate di Napoli e Marcello Vitale, Maestro di Chitarra Battente; ancora Maurizio Capone con la nota Band “BungtBangt” la cui particolarità è l’uso di strumenti ricavati da materiale riciclato.

Presenti la pittrice Nadia Basso e lo scultore Domenico Sepe che saranno i protagonisti delle Arti Performative.

Le letture saranno a cura dell’attore Alessandro Balletta.

Gli accompagnamenti musicali avranno la voce suadente della cantante Roberta Tondelli

Un colorato Finger Food offerto dal rinomato Istituto Isabella D’Este – Caracciolo di Napoli accoglierà il pubblico.

La serata sarà interamente ripresa dalle telecamere del Format tv “…In città”, di Lorenza Licenziati. Partnership dell’evento: Radio Marte e La Gazzetta Dello Spettacolo.

Il costo del biglietto è di 8.00 euro compreso di contributo ETES e di 6.00 euro per gli iscritti alla Associazione …in Città

Per l’acquisto dei biglietti on line: www.etes.it

Oppure è possibile recarsi presso i punti vendita di Napoli e Provincia

Questi alcuni punti vendita di Napoli – sul sito di ETES gli altri:

Promos: Via Massimo Stanzione 49 – 80129

MC Revolution: Via Giulio Palermo 124 – 80131

Concerteria: Via Michelangelo Schipa 23 – 80122

One Click Srl: Via Terracina 401 – 80125

Servizi e Pubblicità Vomero: Via San Gennaro al Vomero 18/B – 80129

Caffè e Scommesse: Via Diocleziano 65 – 80124

Bar degli Azzurri: Via Gian Battista Marino 15 – 80125

Crea e Colora: Viale delle Porcellane 10 – 80131