Diego Sanchez al Teatro Troisi di Fuorigrotta con lo spettacolo ‘Sipario in paradiso’

Atteso terzo appuntamento con il cartellone del Teatro Troisi di Fuorigrotta che per sabato 16 alle 21 e domenica 17 novembre alle ore 18, presenterà lo spettacolo musicale interpretato e diretto da Diego Sanchez, “Sipario in Paradiso”.

Un lavoro diviso tra il varietà, il teatro e la canzone, che vedrà in scena insieme al regista, cantante ed attore Sanchez, anche Francesco Boccia, Emanuela Giordano e Ciro D’Ambrosio.

Presentata nel teatro di Via Leopardi gestito dalla società “Che Spettacolo” con la direzione artistica di Fabio Brescia, la messinscena proporrà al pubblico, nel ruolo di Dio, anche la voce fuori campo di Pino Insegno.

Scritto da Alessia Esposito, “Sipario in Paradiso” osserva le vicissitudini di un giovane attore di teatro deluso e demoralizzato dalla totale mancanza di meritocrazia nel mondo dello spettacolo. Lo stesso abbandona tutto e tutti per dedicarsi ad una vita da clochard rifugiandosi in un vecchio teatro abbandonato insieme ad altri senzatetto, con i quali ogni sera mette in scena spettacoli immaginari per un pubblico immaginario e forse ideale.

A sconvolgere la serenità di tutti sarà l’arrivo di una improbabile proprietaria decisa a ristrutturare il vecchio teatro ma per donarlo alla città come ennesimo supermercato. Tra gag, sketch e canzoni il protagonista insieme ai compagni di scena cercherà di convincere la bionda proprietaria a cambiare idea.

In scena a completare la compagnia anche Francesca di Cresce, Carlo Salatino, Francesco Porro, Giovanna Ferrara, Maria Cristina Lucci e Sabrina Russo. Le coreografie sono affidate a Stefania Sivero.