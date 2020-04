Dal Teatro Troisi per Pasqua in allegria arrivano sul web Biagio Izzo e Peppe Iodice

Con lo slogan “Pasqua in Allegria” il Teatro Troisi di Fuorigrotta continua con la sua programmazione su web con Biagio Izzo sabato 11 aprile e Peppe Iodice lunedì 13.

Per l’operazione definita “Pasqua in Allegria” e sempre all’insegna del motto “ridere fa bene al cuore…noi non vi lasceremo soli”, il Teatro Troisi di via Leopardi continua con la sua programmazione sul web per restare vicino ai napoletani.

Grazie all’idea del patron Pino Oliva avallata dal direttore artistico Fabio Brescia, lo storicizzato spazio di Fuorigrotta prosegue senza sosta con l’ iniziativa dedicata al suo pubblico tesa a regalare, anche durante le giornate pasquali, alcune belle ed esilaranti commedie trasmesse attraverso la pagina facebook.

Date e orari

Sabato Santo, 11 aprile, sempre alle ore 21, sarà la volta, con un atteso videoparty, della collaudata commedia “Autovelox” con Biagio Izzo, Mario Porfito e Francesco Procopio, mentre a pasquetta, lunedì 13 aprile, sarà il turno di Peppe Iodice con lo show “Pazzo Scatenatissimo” che prevede anche la partecipazione di Raoul.

Basta collegarsi alla pagina Facebook del Teatro “Troisi” e cliccare sul link. “Un’iniziativa – hanno detto il patron Oliva e il direttore Brescia- nata dalla volontà di regalare qualche ora di spensieratezza al nostro pubblico nella speranza che si possa tornare presto e tutti in salute alla normalità”.