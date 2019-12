“Concerto in platea!” in scena al Teatro Sancarluccio, domenica 22 dicembre

Domenica 22 dicembre, ore 17.30 e 19.15 al Nuovo Teatro Sancarluccio in scena lo spettacolo “Concerto in platea!”

Doppio appuntamento domenica 22 dicembre, alle ore 17.30 e alle ore 19.15, dove sul palco del Nuovo Teatro Sancarluccio andrà in scena lo spettacolo “Concerto in platea!”, terzo appuntamento della rassegna La Lanterna Magica, organizzata da “Il Teatro nel Baule”.

Lo spettacolo, per la regia di Antonio Ascione e Paola Del Giudice, vede in scena Antonio Ascione, Paola Del Giudice, Raffaele Gambardella, Noemi Ricciardi, Sara Salsano e porta la firma de La Fabbrica del Divertimento. Concerto in platea! è una grande festa fatta di musica e suoni, che si anima e prende forma già nel foyer, conducendo i bambini alla scoperta della musica suonata dal vivo, rendendoli non solo spettatori ma coinvolgendoli nello spettacolo.

È consigliato, infatti, per i bambini dai 4 anni in su, che potranno vivere un’esperienza molto bella e costruttiva per la loro giovanissima età. Costo del biglietto 10 euro (intero adulto); 8 euro per il ridotto (riservato ai bambini fino a 13 anni; alle famiglie con min. 4 componenti; ai tesserati de Il Teatro nel Baule; agli allievi del Teatro Sancarluccio e a chi acquista i biglietti online).

Info a 3478437819 oppure 3487335857.

Un concerto particolare e unico in cui grandi e piccini, musicisti e non, dialogano tra loro e danno vita ad una vera e propria orchestra con la voce, il corpo e gli strumenti musicali, fino a creare un trionfo sonoro che coinvolgerà la platea e il palcoscenico.

Nei lavori de La Fabbrica del Divertimento si integrano musica, cultura, teatro e movimento, scelti come strumenti per coltivare la creatività e la sensibilità artistica dei bambini. Lo spettacolo parte dall’idea che “tutti possono fare musica”, soprattutto i più piccoli, pubblico a cui il polo educativo si rivolge da oltre dieci anni con laboratori, corsi e spettacoli in cui emerge il valore pedagogico legato al concetto di “imparare facendo” e la ricchezza che deriva dall’apprendere con divertimento.

La “Lanterna Magica” va incontro alla ricerca teatrale sviluppata dalla compagnia Il Teatro nel Baule in questi anni, con una proposta che guarda al panorama nazionale ed europeo, proponendo lavori in grado di coinvolgere adulti e bambini nella visione teatrale. Il 5 gennaio sarà la volta di Racconti dal bosco di Zaches Teatro, spettacolo finalista al Premio Inbox 2019.

Spettacolo con Antonio Ascione, Paola Del Giudice, Raffaele Gambardella, Noemi Ricciardi, Sara Salsano

regia Antonio Ascione e Paola Del Giudice

produzione La Fabbrica del Divertimento

Età consigliata: dai 4 anni

Dialoghi sonori e improvvisazioni musicali per orchestre di bambini