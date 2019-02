Con il musical ‘Mamma Mia!’ e le canzoni degli Abba si balla al teatro Augusteo

Al teatro Augusteo grande successo per “Mamma Mia!”, la commedia musicale tutta basata sulle famose canzoni del gruppo musicale pop svedese Abba.

di Giuseppe Giorgio – Un successo annunciato al teatro Augusteo per “Mamma Mia!”, la super collaudata commedia musicale diretta e riadattata da Massimo Romeo Piparo, tutta basata sulle famose canzoni del gruppo musicale pop svedese Abba.

Per il pubblico una storia leggera e rilassante che, mettendo a confronto l’amore attraverso le varie età, porta alla ribalta la vicenda di Donna Sheridan, della figlia Sophie e dei suoi tre potenziali padri.

Un testo, tratto dal libretto originale di Catherine Johnson, che riporta alla mente, sia pure allegramente alla lontana, le tematiche di quella eduardiana “Filumena Marturano” e che vede scendere in campo, chiamati a raccolta per il suo matrimonio dalla ventenne Sophie, tre uomini dei quali uno dovrebbe essere il padre.

E così con i tre potenziali genitori che si ritrovano insieme sull’isola greca in cui madre e figlia vivono, la storia conduce in una dimensione fatta di ricordi e di giovanili sentimenti mai sopiti. Prodotto da PeepArrow Entertainment e Il Sistina, dopo la vittoria del Premio Flaiano 2018 e gli innumerevoli sold out registrati in tutta Italia, anche a Napoli, il lavoro mostra le prerogative di un allestimento dalla grandi pretese.

Con l’orchestra dal vivo del maestro Emanuele Friello, i tre potagonisti: Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz al fianco di Sabrina Marciano, Elisabetta Tulli e Laura Di Mauro ed ancora di Jacopo Sarno, Eleonora Facchini e oltre 30 versatili artisti, lo spettacolo impiega poco per coinvolgere tutti nel nome della spensieratezza e dell’allegria.

Con qualche piccolissima lungaggine per una commedia musicale da 70 minuti per tempo e con qualche obiettiva remora circa i meriti canori dei tre protagonisti maschili (ben lontani dai livelli del trio femminile Marciano-Tulli-Di Mauro) che tuttavia si fanno perdonare con una recitazione accattivante e funzionale, “Mamma Mia!”, si gioca tutto sulla straordinaria colonna sonora comprendente i più grandi successi degli Abba, tradotti “alla meglio” (e forse inutilmente) in italiano.

Tra questi: Super Trouper, Dancing Queen, Thank You for the Music, The Winner Takes It All, Lay All Your Love on Me e S.O.S. Da elogiare come fiore all’occhiello dello spettacolo, l’allestimento scenico firmato da Teresa Caruso, riproducente un pontile sospeso su della vera acqua con pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori greci ed un piano sovrastante capace di accogliere la formazione strumentale diretta da Emanuele Friello.

Grazie alle coreografie di Roberto Croce, i colorati costumi di Cecilia Betona, il suono di Alfonso Barbiero e Stefano Gorini e le luci di Daniele Ceprani, l’appassionante musical che ispirò anche l’adattamento cinematografico del 2008 con Meryl Streep, trasferisce all’Augusteo, dove sarà in scena fino a domenica prossima, soprattutto le emozioni di successi musicali senza tempo insieme alle sensazioni di un’epoca dove tutto sembrava più bello.

E quando sui saluti finali la compagnia scatena gli spettatori in un ballo collettivo con la versione “disco” della colonna sonora, tutti, per qualche minuto, sembrano più distesi e più vicini alla bellezza di quel sentimento chiamato amore una volta tanto vissuto con libertà.