Carlo Buccirosso al Teatro Diana per la Fondazione Il meglio di te – Onlus

Carlo Buccirosso al Teatro Diana per una serata speciale volta a sostenere, tutti insieme, i giovani in difficoltà a Napoli e nel mondo.

Si terrà mercoledì 11 dicembre, presso il Teatro Diana di Napoli, una serata speciale organizzata per la Fondazione Il meglio di Te – Onlus.

Una speciale messa in scena del nuovo spettacolo di Carlo Buccirosso “La rottamazione di un italiano per bene” dedicata a sostenere i progetti della Onlus partenopea che, dal 2005, aiuta i giovani di Napoli e del Mondo che versano in uno stato di difficoltà.

Grazie alla sensibilità del Maestro Buccirosso, di tutti gli attori, della compagnia e della proprietà del Teatro Diana, la Fondazione Il meglio di te potrà destinare il ricavato della serata alle attività filantropiche che porta avanti da anni: il progetto Nisida, per l’avviamento al lavoro dei giovani detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni dell’isola napoletana; il progetto Scampia, con il sostegno all’Istituto Virgilio 4 delle vele; il progetto Università, con le borse di studio agli studenti indigenti; il Premio Riccardo Di Chiara, con i viaggi e gli stage conferiti per il perfezionamento della lingua inglese; il progetto Benin, con il sostegno al reparto pediatria dell’Ospedale di Zinviè; il progetto Cairo, con il supporto all’opera di Padre Luciano Verdoscia in favore dei giovani in difficoltà nel Paese Egiziano.

La Fondazione Il meglio di te ringrazia tutti gli oltre 600 ospiti che hanno annunciato la loro partecipazione e “Engel & Volkers” – main sponsor dell’evento – per il generoso sostegno.