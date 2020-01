Associazione Scarlatti: concerto di Maddalena Crippa, la voce recitante

Dopo il magnifico ed intenso recital di Alexander Lonquich, che ci ha regalato lo scorso giovedì una serata di grande e intensa musica pianistica, l’Associazione Alessandro Scarlatti propone per il prossimo appuntamento lo spettacolo dal titolo eloquente

Si tratta di un progetto di Alberto Batisti, Matteo Fossi e Mario Ancillotti, realizzato per la Sagra Musicale Umbra e che comprende un cast stellare di ottimi interpreti come il flautista di fama internazionale Mario Ancillotti, figura di musicista a tutto tondo con interessi e partecipazioni anche fuori dell’ambito strettamente musicale che ne fanno un personaggio moderno e di ampio respiro culturale, la Prima viola della Scala di Milano Simonide Braconi, il giovane e affermato pianista Matteo Fossi, e ancora Ekaterina Valiulina al violino, Erica Picciotti al violoncello e Alessia Luise all’arpa.

L’ambizioso progetto di questa serata, ruoterà intorno alla musica di Claude Debussy, dove verrano eseguite le tre ultime Sonate (per violino e pianoforte, per violoncello e pianoforte e per flauto, viola e arpa) scritte negli ultimi tre anni di vita, estremo contributo del compositore al futuro della musica, ma anche affettuoso e nostalgico omaggio a un passato illustre, quello della civiltà strumentale francese del Settecento.