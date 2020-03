Associazione Noi per Napoli ‘Io resto a casa’ con la musica nel cuore

L’Associazione “Noi per Napoli” pubblica il video #iorestoacasa con la musica nel cuore. Un messaggio di speranza sulle note dell’immortate brano “’O sole mio”.

Anche l’Associazione culturale “Noi per Napoli” è vicina con il cuore al fronte Coronavirus. Grazie a un’iniziativa dei rappresentanti del noto sodalizio, il tenore Luca Lupoli e il soprano Olga De Maio, entrambi artisti stabili del Teatro San Carlo, (nella foto) ai quali si sono aggiunti il tenore Lucio Lupoli ed il loro portavoce Giuseppe Giorgio, da qualche ora sulle pagine social e su youtube, tante visulizzazioni sta ottenendo il video #iorestoacasa con la musica nel cuore.

Un messaggio di speranza quello della storicizzata associazione da sempre impegnata nella divulgazione della musica, del bel canto e della cultura, che sulle parole e le note dell’immortate brano “’O sole mio”, incita tutti a restare a casa semplicemente in attesa di un domani fatto di amore e di canto. Un trio canoro, per adesso al lavoro e unito solo virtualmente attraverso il video, che già sta spopolando sul web ma che presto seguendo il motto lanciato, sarà nuovamente all’opera con “la musica nel cuore”.

Un arrivederci nel nome di una grande ripresa, dunque, anche da parte dell’Associazione Artistico Culturale “Noi per Napoli” ed un plauso per il messaggio lanciato. Per tutti, in questo momento triste a livello globale, un incitamento a non perdere mai di vista i tesori della nostra città insieme all’amore e alla passione per quelle salvifiche canzoni e opere liriche che fanno tanto bene all’anima.