Arena Flegrea, cambio data per Noa e Musicanti. Il calendario aggiornato

Per motivi tecnici la programmazione estiva dell’Arena Flegrea subisce alcuni cambiamenti, che non modificano il cartellone e il numero di spettacoli. Nello specifico, il concerto speciale “Letters to Bach from Napoli” di Noa & Band con i Solis Sting Quartet, inizialmente programmato per venerdì 31 maggio è posticipato a martedì 23 luglio. Posticipato anche “Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele”, inizialmente programmato per sabato 8 giugno e spostato a venerdì 2 agosto.

I biglietti per entrambi gli spettacoli restano validi per le nuove date. Chi volesse chiedere il rimborso potrà farlo recandosi direttamente al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto. Per il rimborso dei biglietti acquistati online, invece, bisogna inviare una e-mail a servizioclienti@etes.it per quelli acquistati sul circuito Etes.it, oppure a ecomm.customerservice@ticketone.it per i biglietti acquistati sul circuito Ticketone.it. La richiesta di rimborso dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2019.

La programmazione dell’Arena Flegrea riprenderà regolarmente dal 21 giugno con le tre serate/evento che vedranno per la prima volta insieme sullo stesso palco due icone della musica partenopea: Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio.

Di seguito, il calendario competo di tutti gli eventi in programma:

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno

NINO D’ANGELO e GIGI D’ALESSIO

e Figli di un Re Minore – uniche date italiane

Martedì 9 luglio

SKUNK ANANSIE

Giovedì 11 luglio

RENZO ARBORE L’ORCHESTRA ITALIANA

Mercoledì 17 luglio

KAMASI WASHINGTON + ENZO AVITABILE & BOTTARI

Double bill – unica data italiana

Giovedì 18 luglio

SUBSONICA

Martedì 23 luglio NUOVA DATA

NOA & BAND special guests SOLIS STRING QUARTET

Letters to Bach from Napoli – progetto originale

Mercoledì 24 luglio

AFRO CUBAN ALL STARS

50s en Cuba – unica data al Sud Italia

Venerdì 26 luglio

SALMO

Sabato 27 luglio

LUDOVICO EINAUDI

Domenica 28 luglio

GHEMON + Guests

Venerdì 2 agosto NUOVA DATA

MUSICANTI – Il musical con le canzoni di Pino Daniele

Biglietti in vendita su ETES e TicketOne.

Info: www.arenaflegrea.com / www.noisynaplesfest.com / +39 0815628040