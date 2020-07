Anna Capasso al Gambrinus ha presentato il suo nuovo singolo dell’estate Bye Bye

Anna Capasso ha presentato, in conferenza stampa al Gambrinus, il suo nuovo singolo “Bye Bye”.

Aria d’estate al Gambrinus dove, la popolare e apprezzata cantautrice e attrice Anna Capasso, ha presentato, durante un’affollata conferenza stampa, il suo nuovo singolo “Bye Bye”.

Pronto per diventare uno dei motivi di successo di questa attesa e complicata Estate 2020, il brano scritto dalla stessa Capasso insieme a Massimo D’Ambra e Vincenzo Sperlongano e prodotto dallo stesso Massimo D’Ambra, tra ritmo e voglia di rivincita, affronta il tema delle relazioni tossiche, in cui uno dei partner è succube dell’atteggiamento narcisistico dell’altro.

«Per questa canzone- ha detto Anna Capasso- ho cercato un testo e delle sonorità universali, in modo da poter raggiungere più persone possibili. Penso che in tantissimi possano immedesimarsi in “Bye Bye”, per questo motivo ci tengo a far comprendere che in qualsiasi rapporto sentimentale deve esserci il rispetto reciproco. Ho deciso di utilizzare toni spensierati e ritmi estivi per trasmettere energia positiva».

Ed è stato con queste premesse che nello storico Gambrinus, alla presenza dell’ Assessore alle politiche giovanili; creatività e innovazione del Comune di Napoli, Alessandra Clemente e tanti volti noti del giornalismo e dello spettacolo, il videoclip, girato nella suggestiva cornice di Positano, con la cantautrice Capasso affiancata dal noto e bravo attore Ivan Castiglione, ha subito mostrato, con il suo appello teso alla riconquista della personale spensieratezza e felicità, di avere tutte le carte in regola per attestarsi ai vertici delle classiche dei successi 2020.

Classe 1983, Anna Capasso, è nata a Capua ma ha sempre vissuto tra Napoli, Roma e Milano. Cantante e attrice di cinema e teatro, è protagonista per sei anni dell’Accademia della canzone di Sanremo, arrivando tutti gli anni in finale.

Nel 2001 è stata finalista della manifestazione canora “Sanremo Rock”. Al fianco di Red Ronnie ha preso parte all’ “I-Tim Tour”. Ha portato e continua a portare in tour il suo spettacolo di prosa e musica dal titolo “Donne in viaggio da Napoli a Broadway”. È tra i protagonisti del mediometraggio “Bruciate Napoli”, della serie tv “Sangue del tuo sangue”, e dei cortometraggi “Don Vesuvio” e “La musica è finita”.

È protagonista di “Gramigna”, al fianco di Biagio Izzo ed Enrico Lo Verso, film candidato ai Premi David di Donatello. Molto vicina ai temi umanitari e testimonial di Unicef e Lilt Napoli, nel 2012 ha ideato il premio nazionale “L’Arcobaleno Napoletano” in collaborazione con la Fondazione Melanoma Onlus diretta dal professore Paolo Ascierto.