Alessia Moio al Teatro Bolivar tra storia e canzone

Seguendo la sua indole canora e artistica e gli impulsi suggeriti da una voce dal cuore antico, Alessia Moio, la popolare cantante napoletana, domenica 2 febbraio alle ore 18.30 arriverà al Teatro Bolivar di Materdei con il suo apprezzato spettacolo “’A Voce ‘e Napule”. Dopo i giavanili esordi con la “pusteggia” tra i celebri ristoranti di Borgo Marinari, la rampicata verso il successo di Alessia non ha avuto mai una pausa.

Intrigante interprete di canzoni d’autore e di tanti momenti di teatro, con una una voce capace di riportare alla mente le grandi interpreti di ieri, Alessia giungerà nello storicizzato spazio di Materdei per offrire al pubblico l’essenza di quella Napoli che da sempre porta nell’anima.

Al pubblico del Teatro Bolivar, Alessia offrirà, tra canto e teatro, dei momenti vividi e passionali sospesi tra la realtà e il sogno. Con la regia di un napoletanista come Ciro Ridolfini e gli arrangiamenti di Salvatore Baldares, il concerto di Alessia Moio, si tramuterà in una grande occasione per chi ama Napoli, le sue canzoni e la sua millenaria storia.

Un lavoro quello di Alessia Moio, capace di unire la nuova e la vecchia tradizione della melodia e della cultura partenopea miscelando insieme, tra ricerca e approfondimenti, la grande epopea di personaggi come Antonio Petito e il suo Pulcinella, Nicola Maldacea, Armando Gill, Raffaele Viviani, Totò, Ettore Petrolini, Matilde Serao e Nino Taranto, artista per il quale ha recentemente ottenuto persino i plausi della “Fondazione Taranto”.

Un concerto spettacolo grazie al quale sarà possibile provare le forti sensazioni della canzone antica napoletana e le esaltanti emozioni dei mitici “Varietà” e “Cafè Chantant”.