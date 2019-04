Aldo Mauro con il suo romanzo “I segreti di Matilde” per la rassegna Libriamoci

Alla “Libreria del Cinema e del Teatro Napoli” sabato 6 aprile alle ore 17.30 sarà presentato il nuovo romanzo di Aldo Di Mauro, “I segreti di Matilde”.

Interessante appuntamento alla “Libreria del Cinema e del Teatro Napoli” di Alessandro e Andrea Cannavale in via del Parco Margherita, dove sabato 6 aprile alle ore 17.30, sarà presentato il nuovo romanzo di Aldo Di Mauro, “I segreti di Matilde” edito da Homo Scrivens.

Un evento voluto dall’Associazione Culturale “IncontrArti” ed inserito nella rassegna di novità letterarie e incontri con gli autori “Libriamoci” ideata e curata da Giulio Adinolfi. Insieme all’autore Di Mauro interverranno lo stesso attore e regista Adinolfi, il giornalista e critico teatrale, Giuseppe Giorgio e l’attrice Tina Femiano che interpreterà il personaggio di Matilde, protagonista dell’intrigrante storia.

Illuminando le oscurità di esistenze dalle inconfessabili intimità, “I segreti di Matilde”, il nuovo romanzo di Aldo di Mauro edito da “Homo Scrivens”, offre al lettore la possibilità di tracciare le forme di esseri vittime di antiche desolazioni interiori.

Per i seguaci dell’apprezzato scrittore partenopeo, a scendere in campo sono gli intriganti protagonisti di un inesplorabile interno familiare. Gli stessi che si sveleranno, poco a poco, tre mille chiaroscuri, come i forzati guardiani di misteriose e drammatiche storie.

Vissute all’ombra della quotidianità domestica, tra abbandoni, violenze, tradimenti, passioni, emarginazioni, disturbi mentali e omicidi, le vicende che emergono dalle pagine immaginate dal prolifico autore, si confermano ancora una volta ricche di risvolti umani e sociali.

Attraverso il personaggio di una donna di casa di nome Matilde capace di ascoltare come in confessione i drammi nascosti dei componenti della famiglia, di Mauro, con metodo da cinico cronista, descrive quel desiderio di sublimazione spirituale di individui allo sbando separati da una società spietata e senz’anima…

Divisi tra sogno, realtà, crudeltà e follia, i tipi scaturiti dalla penna del coinvolgente romanziere, tracciano con precisione, tra sofferenze interiori e temi più che mai attuali, le linee di un mondo dove il bene deve necessariamente soccombere dinanzi al male…”