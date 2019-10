Al Teatro Totò la scuola fa tombola

Al Teatro Totò, domani 15 ottobre la presentazione del progetto “La scuola fa tombola” e del programma relativo al “Teatro Scuola 2019- 2020”.

Importante appuntamento per martedì 15 ottobre alle ore 18 al Teatro Totò, per la presentazione del progetto “La scuola fa tombola” e del programma relativo al “Teatro Scuola 2019- 2020”.

Una serata riservata ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, che servirà per illustrare gli spettacoli proposti dalla storicizzata sala di via Frediano Cavara per le scuole.

Tra questi i lavori relativi ai progetti ideati e realizzati da Vincenzo Liguori, “Pugno vs Pugno – un verso contro il bullismo – II edizione” e “Pulcinella Professor Bellanapoli – alla scoperta della nostra storia”.

Tutti i presenti avranno anche l’opportunità di giocare in compagnia dell’attore Emilio Massa alla classica tombola per vincere biglietti ed abbonamenti alla stagione teatrale del Teatro Totò.

Insieme alla nuova idea artistica e didattica di “Pulcinella Professor Bellanapoli”, sarà illustrato, dopo il successo della prima edizione, anche “Pugno vs Pugno”, una iniziativa che – coniugando istruzione, teatro e musica – si pone come obiettivo quello di una scuola libera da pregiudizi, in cui i ragazzi possano misurarsi con uno dei temi più ostici per la loro età: il bullismo.

Per i giovani di oggi, una vera missione in cui teatro, arte e istruzione trovano un’alleanza che mira al superamento di ogni differenza e ogni barriera.