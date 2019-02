Al Teatro Scarpetta Massimo Masiello in concerto ‘Sono solo parole d’amore’ 

Al Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli il concerto di Massimo Masiello ‘Sono solo parole d’amore’ accompagnato al piano dal maestro Luigi Tirozzi.

Il Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli prosegue la sua programmazione domenica 24 febbraio alle ore 18.30 con il concerto ‘Sono solo parole d’amore’ che vede protagonista Massimo Masiello, accompagnato al piano dal maestro Luigi Tirozzi.

‘Sono solo parole d’amore’ è il titolo del recital proposto da Massimo Masiello, cantattore che ha dedicato gran parte della sua carriera alla canzone classica napoletana.

In un’alternanza di prosa, melodie e musica, Masiello si produrrà ora in veste dì chansonnier ora in veste di scugnizzo, passando dalla più classica delle melodie partenopee fino ad arrivare ai miti del cantautorato genovese come Bindi e Tenco senza tralasciare uno dei più grandi interpreti della musica francese, Charles Aznavour.

Ancora un momento di grande e godibile spettacolo, quindi, nella sala di strada provinciale Madonnelle a Ponticelli che vede l’associazione culturale “Partenope” presieduta da Giovanni Vigliena ancora una volta sui sentieri del teatro di qualità.

Per prenotarsi occorre chiamare ai numeri 3471251700 oppure 334638248