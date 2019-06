Al Teatro San Carlo una giornata dedicata alle Sinfonie di Beethoven

Sabato 22 giugno la “MARATONA BEETHOVEN” con la versione integrale delle Nove Sinfonie di Ludwig van Beethoven a partire dalle 11,00, dirette da JURAJ VALČUHA.

Un giorno speciale per città di Napoli quello di Sabato 22 giugno quando, al Teatro di San Carlo, verranno eseguite nel corso dell’intera giornata, le nove Sinfonie di Ludwig Van Beethoven.

Una grande prova di impegno musicale per celebrare l’immensità forse insuperabile, del pensiero sinfonico di Ludwig van Beethoven, il titano della musica. Con l’integrale delle Nove Sinfonie, la cosiddetta “Maratona Beethoven” che l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo in alternanza con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, proporrà in uno solo giorno sabato 22 giugno a partire dalle 11 al Teatro di San Carlo nell’ambito della 30esima Summer Universiade Napoli 2019, il San Carlo aggiunge ancora una volta un tassello importante alla sua già prestigiosa programmazione annuale, con un evento molto impegnativo e di grande richiamo, dando la possibilità ad un pubblico variegato, di scegliere l’ascolto anche delle sinfonie meno note, come le prime due, che risalgono agli anni giovanili di Beethoven, o alla Quarta e forse ancor più all’Ottava.

Alla testa delle due formazioni ci sarà Juraj Valčuha, già Direttore principale dell’Orchestra Rai dal 2009 al 2016 e attuale Direttore musicale del Teatro di San Carlo di Napoli, nonché Primo Direttore Ospite della Konzerthausorchester di Berlino.

Insignito del prestigioso e ambito “Premio Abbiati” 2018 come Migliore direttore d’orchestra, Valčuha collabora con grandi orchestre quali i Berliner Philharmoniker, i Münchner Philharmoniker, l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia e la Chicago Symphony Orchestra.

Valčuha attualmente sta facendo un ottimo lavoro nel dirigere stabilmente l’Orchestra del Teatro San Carlo che, insieme stanno crescendo artisticamente e sempre con maggior successo, come nella recente Sesta di Mahler, che ha registrato un grande afflusso di pubblico con una direzione eccellente e convincente.

Programma

Ritornando alla “nostra” maratona beethoveniana, nella prima metà del ciclo (ore 13) l’Orchestra Rai abbina la Seconda alla Quinta Sinfonia, mentre nella seconda (ore 18) l’Ottava alla Terza Sinfonia. Affidata invece all’Orchestra e al Coro del Teatro di San Carlo è l’esecuzione in apertura (ore 11) della Prima e della Settima Sinfonia, a metà ciclo (ore 16) della Sesta e della Quarta Sinfonia e in chiusura (ore 21) della Nona, con le voci soliste di Vida Mikneviciute, Julia Gertseva, Saimir Pirgu e Goran Jurić.

Non poteva che concludersi con la maestosa Nona di Beethoven, questa incredibile e faticosa, soprattutto per gli artisti, maratona sinfonica, visto che fa parte di quel gruppo di composizioni beethoveniane nella quale il compositore, dopo aver già raggiunto altissime vette compositive sia dal punto di vista tecnico che espressivo, decide di spezzare definitivamente le barriere di una lunga tradizione, inserendo per la prima volta in una sinfonia, un coro con quattro voci soliste.

Un finale mastodontico, che con straordinaria arditezza formale e contro tutto e tutti, rivoluziona lo schema tradizionale di una sinfonia, ribaltando anche gli stessi movimenti inserendo al secondo posto uno “scherzo” al posto del tradizionale “adagio”.

Le nobili parole di Schiller, con il famosissimo “Inno alla gioia” dell’ultimo movimento, affidate al coro, esaltano il genio di Beethoven che con una grandiosa “doppia fuga”, ripone la propria vita e quella del mondo intero, nella fiducia dell’uomo.

La Maratona Beethoven rientra nel Progetto Concerto d’Imprese

sabato 22 giugno 2019 ore 11.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n.1 in do maggiore, Op. 21

Sinfonia n.7 in la maggiore, Op. 92

Orchestra del Teatro di San Carlo ore 13.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 2 in re maggiore, Op. 36

Sinfonia n. 5 in do minore, Op. 67

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

ore 16,00

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 6 in fa maggiore, Op. 68 “Pastorale”

Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore, Op. 60

Orchestra del Teatro di San Carlo

ore 18.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 8 in fa maggiore, Op. 93

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, Op. 55 “Eroica”

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

ore 21.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 9 in re minore, Op. 125 “Corale”

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo