Al Teatro Cilea arriva il trasformista, attore e clown Luca Lombardo

Grande attesa al Teatro Cilea dove sabato prossimo (11 maggio) alle ore 21.00 e domenica (12 maggio) alle ore 18.00, arriverà lo sbalorditivo trasformista, mago, clown ed attore, Luca Lombardo con il suo spettacolo “Poubelle”, ovvero “La magia oltre ogni immaginazione”.

Definito da tutti come “The Crazy Performer” lo straordinario artista, si presenterà, per la prima volta in scena nella sua Napoli, con un lavoro scritto da lui stesso insieme ad Augusto Fornari che per l’occasione firma anche la regia.

Con l’organizzazione di un figlio d’arte come Luigi Sperindeo, l’atteso e travolgente spettacolo porterà in scena attraverso una mirabolante sequenza di cambi d’abito, magie, visual comedy e momenti di chiara poesia, ben venticinque personaggi.

Per il pubblico napoletano, uno show inedito arricchito da alcuni numeri di successo già presentati ed applauditi in Francia, Spagna, Emirati Arabi, Cina ed Egitto. Con “Poubelle” che tradotto dal francese significa “rifiuti” e con il suo clochard protagonista, a prendere corpo saranno dei momenti di pura magia e di stimolante ed emozionate fantasia.

Un modo di fare spettacolo, quello di Luca Lombardo, capace di raccontare, come in un sogno, la storia della sua vita fatta anche di grandi scelte come quella di abbondonare la carriera militare per andare a lavorare in un circo.

Tra veloci cambi d’abito e ritmi da record a comparire in scena saranno personaggi celebri come Super Mario, Mary Poppins e l’amico Spazzacamino, Peter Pan, Braccio di Ferro, Olivia e tanti altri. Così come un clown che sembra racchiudere tutta l’essenza poetica ed artistica dello stesso Lombardo.

Con una grande sorpresa finale che porterà persino un pezzo di mare in palcoscenico, lo show “Poubelle” registrerà com’è tipico di Lombardo (sempre pronto ad abbattere la cosiddetta quarta parete) il costante coinvolgimento del pubblico.

Lo stesso, che più d’una volta sarà chiamato in prima persona a partecipare alle varie evoluzioni previste dal copione così come quando addirittura il moderno trasformista farà volare una spettatrice.

Ancora, durante la seconda parte dello spettacolo grande spazio sarà dedicato alla mimica ed al silenzio. Profondo esploratore ed ammiratore di Arturo Brachetti, Lombardo porterà tra il pubblico un nuovo modo di interpretare i cambi.

Passando dal ruolo di primo clown a quello di prestigiatore, trasformista ed attore, il travolgente artista è capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età con delle esibizioni a dir poco sorprendenti.

Dopo aver frequentato il Club Magico di Napoli per ben otto anni, da prestigiatore professionista ha approfondito la tecnica del trasformismo e quella della recitazione ed oggi anche con lo spettacolo “Poubelle” grazie alle sue eccezionali performance con Luca Lombardo è davvero difficile annoiarsi.