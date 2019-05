Al Sannazaro grande successo per la Compagnia Instabile del Circolo Canottieri Napoli

La Compagnia Instabile del Circolo Canottieri Napoli che è andata in scena al Teatro Sannazaro con la commedia “Filumena Marturano”, di Eduardo De Filippo.

Due giorni di straordinario successo per la Compagnia Instabile del Circolo Canottieri Napoli che è andata in scena al Teatro Sannazaro, sabato e domenica, con la “Filumena Marturano”, di Eduardo De Filippo. Lo spettacolo, il cui incasso è stato devoluto in beneficenza all’ Associazione Figli in Famiglia Onlus fondata da Carmela Manco è stato messo in scena da uno straordinario Peppe Sole, socio del sodalizio giallorosso, che ne è stato regista e coprotagonista.

Il presidente del Circolo Canottieri Napoli, Achille Ventura, prima dello spettacolo, ha letto una prefazione sul testo di “Filumena Marturano”. E’ il sesto anno consecutivo che la Compagnia si presenta al pubblico.

Fra gli attori, da segnalare Rosaria Vinciguerra (Filumena Marturano), Antonio Di Pasquale (Alfredo Amoroso), Emanuela Di Meglio (Rosalia Solimene), Roberta Rei sino (Diana), Martina Andrea Vinciguerra (Lucia), Simone Sole (Umberto), Giuseppe Greco (Riccardo), Arturo Sanguineti (Michele), Francesco Ammirati (avv. Nocella), Carmen Costagliola (Teresina), Enzo Palmieri (Carluccio), Lucio Rossi (Rafele).

Applausi convinti e meritati da parte del pubblico e ovazione per Rosaria Vinciguerra che ha interpretato in modo straordinario il difficilissimo ruolo di Filumena Marturano.