CU, 730 precompilato e non solo: ecco le scadenze fiscali di aprile 2021

Scadenze fiscali: ecco quali sono quelle più importanti previste per il prossimo mese di aprile.

Anche il mese di aprile sarà caratterizzato da importanti scadenze fiscali per i cittadini italiani, chiamati al pagamento di varie imposte. Ecco quali sono le scadenze fiscali più importanti previste per aprile 2021 (sia per le persone fisiche che per le imprese).

Certificazione CU

La Certificazione Unica (ex CUD) può essere consegnata dai datori di lavoro già durante questo mese, ma i lavoratori possono richiederla anche ad aprile 2021. La certificazione CU 2021 dell’Agenzia delle Entrate è il documento che attesta tutti i redditi dell’anno di imposta, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi.

Tale modello è rilasciato dall’Inps per quanto riguarda pensionati, percettori di Naspi, mobilità e cassa integrazione, da Noipa per i dipendenti pubblici e dai committenti, per i lavoratori autonomi e parasubordinati.

730 precompilato

Per il 30 aprile è fissata la scadenza della messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione 730 precompilata.

Contributi Inps e imposte Irpef

È invece fissata al 16 aprile la scadenza per il versamento dei contributi Inps e delle imposte Irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa.

Bollo virtuale fatture elettroniche e dichiarazione Iva

Prevista per il 20 aprile la scadenza per il versamento del bollo virtuale delle fatture elettroniche del primo trimestre 2020 se l’imposta dovuta supera i 1000 euro. Il 30 aprile è invece il termine ultimo per la dichiarazione Iva.