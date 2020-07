Covid 19, piccolo focolaio nel Cilento: si registrano altri contagi

Il governatore Vincenzo De Luca annuncia che a Pisciotta (nel Cilento) vi sono altre persone affette da Covid 19, le quali avevano avuto contatti con i turisti romani di Capri positivi (VIDEO).

In attesa dell’ufficialità del bollettino regionale, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha anticipato che vi sono 14 nuovi casi positivi al Covid 19.

Nello specifico, “quattro sono relativi allo screening fatto sul litorale Domizio presso un campo di extracomunitari, alcuni sono invece relativi a un focus che abbiamo a Pisciotta, nel Cilento, di persone che erano provenienti da Capri e che avevano avuto contatti con il gruppo di ragazzi che venivano da Roma e risultati positivi. I due fenomeni più rilevanti -sottolinea il numero uno di Palazzo Santa Lucia- sono i quattro del Litorale Domizio e i casi di Pisciotta, dove c’è un piccolo focolaio”.

Coronavirus, il punto con la stampa 🔴#CORONAVIRUS, con la stampa facciamo il punto della situazione sui contagi e le misure messe in campo. Pubblicato da Regione Campania su Lunedì 27 luglio 2020

De Luca ci tiene nuovamente a sottolineare che “abbiamo una situazione assolutamente normale e tranquilla con 4 o 5 contagi in maniera sparsa sul territorio e non c’è alcuna preoccupazione a condizione che siamo responsabili.

Mi auguro che soprattutto sui mezzi di trasporto si applichino le regole dell’ordinanza regionale in maniera rigorosa – ha concluso – Se su un autobus, su un treno, su un traghetto c’è anche una sola persona senza mascherina bisogna interrompere il servizio facendo scendere quella persona perché non possiamo far correre il rischio ad un’intera comunità per comportamenti irresponsabili”.