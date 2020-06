Poggioreale, 39enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

I poliziotti sono entrati in un palazzo nel quartiere Poggioreale, dove sono stati avvicinati da una donna che ha riferito di essere stata aggredita dal figlio che si era barricato nell’appartamento malmenando anche il padre.

La polizia ha arrestato un 39enne nel rione Cesare Battisti, nel quartiere Poggioreale, a Napoli, per maltrattamenti in famiglia. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Stadera per una lite familiare.

I poliziotti sono entrati in un palazzo dove sono stati avvicinati da una donna che ha riferito di essere stata aggredita per futili motivi dal figlio che, poco dopo, si è barricato nell’appartamento malmenando anche il padre. Una volta entrati gli agenti hanno allertato il 118 per soccorrere l’uomo e hanno arrestato il 39enne napoletano con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia e lesioni.