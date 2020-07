Maxi-rissa a Pollena Trocchia: 50enne picchiato per difendere una ragazza

Cronaca di Napoli: maxi-rissa nel centro di Pollena Trocchia, durante la quale un 50enne è stato aggredito dal branco mentre cercava di difendere una ragazza.

Tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Pollena Trocchia, dove c’è stata una maxi-rissa in piazza Amodio. Come riporta “Il Mattino”, la lite (nata per futili motivi) vedeva discutere animatamente una giovane coppia.

A un certo punto un uomo, circa 50 anni, è intervenuto per difendere la giovane. Il ragazzo però non ha gradito l’intromissione, per cui è volata qualche parola di troppo tra i due.

In pochi istanti è scoppiata una rissa tra l’uomo ed il giovane, alla quale si sono poi aggiunti alcuni amici di quest’ultimo. Ad avere la peggio è stato il 50enne, preso a calci e pugni al corpo ed al volto. Pare che nessuno dei presenti in piazza sia intervenuto per difendere l’uomo, ma attorno al gruppetto del pestaggio si era creata una calca di una trentina di persone.

Poco dopo è giunta un’ambulanza del 118, oltre ad alcune pattuglie dei Carabinieri, mentre il gruppo di facinorosi era già scappato. La vittima del pestaggio non ha saputo fornire elementi utili al riconoscimento dei suoi aggressori, rifiutando anche il ricovero in ospedale per farsi medicare.