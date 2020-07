Covid 19: positivi tre ragazzi che sono stati in vacanza a Capri

Capri: tre turisti (che già da qualche giorno hanno lasciato l’isola) positivi al Covid 19. Il sindaco Lembo: “Non vi è alcuna criticità sul territorio caprese”.

Dopo che il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha firmato l’ordinanza con cui ha reso obbligatorio l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, nei luoghi privilegiati dalla movida e in alcune fasce orarie considerate a rischio assembramenti, è arrivata la notizia di tre turisti risultati positivi al Covid 19.

Come riportato da “Il Mattino”, si tratta di tre turisti romani che già da qualche giorno hanno lasciato l’isola azzurra. I tre turisti positivi facevano parte di una comitiva di 8 giovani romani (quattro ragazzi e quattro ragazze) che hanno soggiornato in una casa vacanza. I tamponi sono stati effettuati a Roma, al rientro dei ragazzi poiché in due avevano la febbre.

Tutti sono stati messi in quarantena, mentre si cerca di ricostruire anche il percorso di una ragazza del gruppo (che prima di giungere a Capri potrebbe essere stata in un’altra località balneare campana), così come si lavora anche per accertare se i ragazzi fossero giunti nell’isola già in fase di contagio.

Lo stesso primo cittadino, Marino Lembo, rassicura però che “non vi è riscontro di alcuna criticità sul territorio caprese e non vi sono né casi positivi né focolai”.