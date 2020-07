Parco Taburno-Camposauro: sanzioni dei Forestali per 720 euro

Parco Regionale Taburno-Camposauro: i Carabinieri Forestali hanno elevato multe per 720 euro nei confronti di conducenti di auto in transito o lasciate in sosta e per l’accensione di fuochi.

I Carabinieri Forestali di Montesarchio, Benevento e Cerreto Sannita Sanzioni hanno elevato sanzioni per un importo di 720 euro nel corso dei controlli eseguiti domenica nel parco regionale Taburno-Camposauro.

Le multe hanno riguardato i conducenti di auto in transito o lasciate in sosta e l’accensione di fuochi nell’area del Parco.

Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare coloro che hanno abbandonato nella zona i rifiuti, senza preoccuparsi di portarli via.