Scampitella, operaio morto dopo essere stato travolto da un suv: arrestato un 40enne

Cronaca di Avellino: un operaio di 52 anni è stato travolto e ucciso da un suv guidato da un 40enne (arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato la fuga).

Tragedia a Scampitella (paese in provincia di Avellino), dove un operaio è stato investito e ucciso da un Suv, mentre stava lavorando in un cantiere per l’installazione della fibra ottica in via Città di Contra.

La vittima, Salvatore Scognamiglio, aveva 52 anni ed era originario di Ercolano. Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e Carabinieri della compagnia di Ariano Irpino.

Questi ultimi hanno arrestato un 40enne della zona che era alla guida del suv (ribaltatosi dopo l’incidente). L’uomo era fuggito a piedi dopo l’incidente ma è stato subito rintracciato e fermato.

Il 40enne è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici: è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.