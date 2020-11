Covid, Pfizer: “Il nostro vaccino efficace al 90%, pronto entro l’anno”

Efficacia superiore alle attese quella mostrata dal candidato vaccino sviluppato da Pfizer in collaborazione con BioNTech.

Il candidato vaccino sviluppato da Pfizer in collaborazione con BioNTech ha mostrato un’efficacia superiore alle attese nel proteggere le persone dal coronavirus in un’analisi provvisoria dello studio clinico di fase III. Lo comunicano le due società farmaceutiche in una nota.

Nel dettaglio il vaccino ha mostrato un’efficacia di oltre il 90% nei primi 94 soggetti contagiati dal Covid-19 e che hanno sviluppato almeno un sintomo. Si tratta di risultati positivi che, sebbene incompleti, segnano un significativo passo avanti verso il raggiungimento dell’autorizzazione per l’uso esteso del candidato.

Presto la richiesta per l’autorizzazione alla vendita del vaccino

Pfizer ha riferito di essere sulla buona strada per chiedere alle autorita’ sanitarie l’autorizzazione per vendere il farmaco entro la fine di questo mese, naturalmente qualora i dati in sospeso mostrino che il vaccino e’ sicuro.

La tabella di marcia lascia intendere che il vaccino potrebbe essere distribuito entro dicembre, nonostante le autorita’ di regolamentazione americana hanno sottolineato che avranno bisogno di un po’ di tempo per condurre la revisione del farmaco.