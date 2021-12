Covid, l’ex senatore no vax Bartolomeo Pepe ricoverato al Cotugno: è grave

L’ex senatore Bartolomeo Pepe si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli, dopo aver contratto il Covid nei giorni scorsi. Famose le sue battaglie contro i vaccini.

Bartolomeo Pepe, ex senatore del M5S, originario di Casalnuovo è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli da sabato in gravi condizioni, dopo aver contratto il covid-19. Pepe è stato da sempre un oppositore della campagna vaccinale, definendo in passato, sul suo profilo Facebook, una “ridicola isteria” la corsa al vaccino da parte dei cittadini. Quando era ancora senatore, inizialmente nei 5 Stelle, poi trasmigrato nel gruppo Grandi Autonomie e Libertà, ha anche provato a organizzare una proiezione del film Vaxxed.

Come riporta ‘Il Mattino’, che ha divulgato la notizia, sarebbe rimasto contagiato nei giorni scorsi e ora si trova intubato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio napoletano, in quella che secondo i medici sarebbe “una situazione molto critica”.